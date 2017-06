Uutinen

Etelä-Saimaa: Marjut Turusesta tulee maailmanmestari venäläisen Polina Frolovan dopingkäryn myötä Hiihtosuunnistuksen EM-kisoissa Imatralla viime talven helmikuulta on paljastunut yksi dopingtapaus. Positiivisen näytteen on antanut venäläinen hiihtosuunnistaja Polina Frolova. Kansainvälinen suunnistusliitto (IOF) ilmoitti tänään asettaneensa Frolovan neljän vuoden kilpailukieltoon positiivisen dopingnäytteen vuoksi. Kilpailukiellon lisäksi Frolovan kauden tulokset mitätöidään ja hän menettää mitalinsa. Frolova antoi positiivisen dopingnäytteen Venäjän voittaman sprinttiviestin jälkeen. Näyte sisälsi kiellettyjen aineiden listalla olevaa Meldoniumia. Frolovan käry nostaa täten Suomen naisten viestijoukkueen Imatran EM-kisoissa ja Venäjällä kisatuissa MM-kisoissa hopeasijalta kultajoukkueeksi. Viestijoukkueessa hiihtivät Mirka Suutari, Salla Koskela ja SK Vuoksen Marjut Turunen. Lisäksi Salla Koskelan henkilökohtaiset MM-pronssit sprintissä ja keskimatkalla vaihtuvat hopeisiksi, kuten myös Koskelan ja Ville-Petteri Saarelan hankkima sprinttiviestin pronssi. Marjut Turunen ja Ville-Petteri Saarela olivat lisäksi Imatran EM-kisoissa sprinttiviestissä pronssilla ja nyt on luvassa nousu hopealle. Kansainvälisen suunnistusliiton hallitus päättää lopullisesti heinäkuun kokouksessaan Virossa, miten Frolovan menettämien mitalien suhteen toimitaan. Suomen Suunnistusliiton toimitusjohtaja Mika Ilomäki pitää tärkeänä, että dopingtestaus toimii ja kiellettyjen aineiden käyttäjät jäävät kiinni. — Hyvä, että testaus toimii ja väärintoimineet urheilijat jäävät kiinni. Suomalaisittain tämä vaikutti monen urheilijan menestykseen. On tärkeää, että mitalit menevät puhtaille urheilijoille, Ilomäki muistuttaa. Lue koko uutinen:

