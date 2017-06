Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuinka opettaa lapsi uimaan? — Ensimmäinen ja ehkä tärkein askel on totutella veteen Uimaan opettelussa suurimmat haasteet ovat edessä niillä lapsilla, joilla on vain vähän kokemusta vedestä. Tämä on huomattu niin uimakouluissa kuin peruskoulun uimaopetuksessa. Veteen opettelun voi aloittaa jo vauvana. Esimerkiksi peseytymisen yhteydessä lapsi totuttelee siihen, miltä tuntuu kun vettä roiskuu kasvoille. Kun lapsi täyttää vuoden, hänen kanssaan voi jo mennä uimahalliin. — Jos lapsen uinti jää pelkästään koulun uimaopetuksen varaan, taantumista tulee. Uimataito ei kehity, jos uintia ei harrasteta myös koulun ulkopuolella, sanoo uimaopetuksen koulutussuunnittelija Tero Savolainen Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta (SUH). Joka neljäs kuudesluokkalainen ui heikosti Koulujen opetussuunnitelman mukaan jokaisen alakoululaisen pitäisi oppia uimaan ja tarvittaessa pelastautumaan vedestä. Tästä huolimatta osa lapsista kasvaa aikuiseksi oppimatta uimaan. Kaikissa kunnissa koululaisille ei järjestetä uimaopetusta ollenkaan tai uimaopetusta ei järjestetä joka vuosi. Syynä on uimataitotutkimuksen mukaan määrärahojen vähyys. Kuudesluokkalaisille vuonna 2016 tehdyn uimataitotutkimuksen mukaan joka neljäs koululainen arvioi olevansa uimataidoton tai uivansa heikosti. 76 prosenttia kuudesluokkalaisista ilmoitti osaavansa uida. — Yksi prosentti koululaisista on ilmoittanut olevansa täysin uimataidottomia. Jokainen heikolla uimataidolla varustettu lapsi on riski esimerkiksi uimarannoilla, Savolainen sanoo. Tutkimuksessa käytettiin uimataidon mittarina pohjoismaista määritelmää, jonka mukaan uimataitoinen henkilö pystyy uimaan yhtäjaksoisesti 200 metriä. 25 metriä pitkä uima-allas pitäisi siis pystyä uimaan päästä päähän kahdeksan kertaa. Kuudesluokkalaisten uimataito on pysynyt likipitäen samana 2000-luvulla. Tutkimukset on tehty eri menetelmiä käyttäen, mutta Savolainen arvioi niiden olevan keskenään vertailukelpoisia. Veteen tottumattomalla vaikeuksia oppia Tärkeä linkki lapsen uimaopetuksessa ovat vanhemmat. Viimeisimmässä uimataitotutkimuksessa yli puolet, 56 prosenttia kuudesluokkalaisista ilmoitti oppineensa uimaan vanhempiensa tai sukulaistensa seurassa. — Suurin haaste uimaan oppimisessa on niillä lapsilla, joilla kouluun tullessa ei ole ollut yhtään mukavaa kontaktia veteen, Savolainen sanoo. — Jos lapsen uinti jää pelkästään koulun uimaopetuksen varaan, taantumista tulee. Uimataito ei kehity, jos uintia ei harrasteta myös koulun ulkopuolella. Heikko uimataito voi aiheuttaa häpeää Uimataidon hankkiminen lapsille voi olla haastavaa niissä perheissä, joissa vanhemmat ovat uimataidottomia tai pelkäävät vettä. — Vanhemmat opettavat helposti ja huomaamattakin lapsille sen, mistä vanhemmat eivät pidä, Tero Savolainen sanoo. Uimapaikat voivat myös sijaita kaukana kotoa tai vanhemmalla voi olla terveydellisiä syitä, jotka estävät uima-altaaseen menon. Tuolloin Savolainen suosittelee viemään lapsen uimakouluun. Toinen vaihtoehto on antaa lapsen mennä uimahalliin kavereiden ja näiden vanhempien kanssa. — Kunhan antaa lapselle mahdollisuuden oppia. Kyseessä on kuitenkin kohtuullisen tärkeä taito. Uimista pelkäävät vanhemmat myös tiedostavat lapsiensa uimataidon tärkeyden. Liikuntapedagogiikan lisensiaatti Tommi Pantzar haastatteli kymmentä kokonaan tai lähes uimataidotonta aikuista Jyväskylän yliopistolle tekemässään lisensiaattitutkimuksessa vuonna 2005. Heidän joukossaan oli vanhempia, jotka veivät lapsiaan uimahalliin vaikka he eivät itse osanneet uida. Pantzar myös havaitsi, että uimataidottomuus aiheutti aikuisille häpeää, ja heikkoa uimataitoa yritettiin salata jopa omalta perheeltä. Uimiseen liittyy läheisesti sosiaalinen toiminta. Pahimmillaan uimataidottomuus voi syrjäyttää lasta, jos hän ei uskalla lähteä esimerkiksi kavereiden kanssa rannalle tai uimahalliin. Uiminen on myös liikuntaa, joka sopii lähes kaikille, joten lapsena hankittu uimataito voi auttaa pitämään kunnosta huolta, kun ikää tulee lisää. Uimaan oppimisen tahti on yksilöllinen 5—7-vuotiaiden lasten motoriset taidot ovat jo sillä tasolla, että uimisessa tarvittava polskiminen sekä käsien ja jalkojen symmetriset liikkeet onnistuvat. Uimataidon oppiminen on kuitenkin hyvin yksilöllistä, kertoo koulutusvastaava Outi Kokko-Ropponen Suomen uimaliitosta. — Oppimisen tahti riippuu paljon siitä, millaisia kokemuksia lapsella on vedestä ja onko esimerkiksi arkuutta vettä kohtaan. Uimataitotutkimuksen mukaan joka neljäs kuudesluokkalainen on saanut alkeellisen uimataidon uimakoulusta. Kokko-Ropposen mukaan niiden suosio vaihtelee kuitenkin paljon kesäsäiden mukaan. Uimakoulujen järjestäjäkenttä on laaja ja uimaopetusta järjestetään eri tavoin. Osa uimakouluista koostuu esimerkiksi 10—15 kerran kursseista, joissa uimista on kerran viikossa. On myös intensiivikursseja, joissa uintikertoja on useita lyhyen ajan sisällä. Yksi haaste uimakoulujen järjestäjille on se, että kouluihin osallistuu hyvin eri-ikäisiä lapsia. Vasta-alkajille on alkeiskursseja, kun taas edistyneemmät voivat osallistua jatkokursseille. — Mutta uimataidon alkeet voi oppia yhden uimakoulun aikana, Kokko-Ropponen rohkaisee. Vettä pelkääväkin lapsi voi tottua uuteen elementtiin. Savolainen suosittelee kokeilemaan, suostuisiko lapsi menemään veteen esimerkiksi pelastusliiveissä. — Olin juuri tapahtumassa, jossa 1.—6-luokkalaisten kanssa harjoiteltiin pelastusliivien käyttöä. Paikalla oli 250 uimaria, joista alle kymmenen lasta ei halunnut tulla altaaseen. Kun liivit puettiin päälle, kaikki uskalsivat tulla veteen, Savolainen kertoo. Hukkuminen tapahtuu huomaamatta THL:n mukaan Suomessa on viime vuosina hukkunut keskimäärin viisi alle 19-vuotiasta vuosittain. Yleensä kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa lapsella on ollut heikko tai olematon uimataito ja hän on syystä tai toisesta ollut veden äärellä ilman valvontaa. Savolainen korostaa, että lasta on valvottava herkeämättä rannoilla, uimahalleissa ja kotipihan uima-altailla. Vedessä pulaan joutunut ihminen vaipuu pinnan alle yllättävän nopeasti ja huomaamatta. — Hukkuminen voi tapahtua äänettömästi. On yleinen harhaluulo, että hukkuva huitoo käsiä ja huutaa apua, Savolainen kertoo. Vedessä hätätilanteeseen joutunut ihminen ei yleensä pysty ääntelemään, koska hän pyrkii hengittämään, ja suu ja kasvot ovat suurimmaksi osaksi veden alla, todetaan SUH:n koulutussuunnittelija Anneli Toivosen Hukkuminen pelastuneiden silmin -raportista vuodelta 2012. — Läheltä piti -tilanteiden perusteella on todettu, että ainakin aikuisilla veden varaan joutuneilla päällimmäinen tunne on eräänlainen häpeä ja yllätys, että miten minulle voi käydä näin. Hädässä oleva ei välttämättä osaa siinä tilanteessa pyytää apua, Savolainen jatkaa. Näillä SUH:n vinkeillä lasta voi totuttaa veteen: 1. Lapsi tottuu veteen parhaiten, kun vedessä ollaan paljon liikkeessä, leikitään ja touhutaan. 2. Jos käytätte kellukkeita, harjoitelkaa välillä myös ilman apuvälineitä. Valvo lasta keskeytyksettä, vaikka lapsi osaisi jo liikkua itsenäisesti apuvälineiden kanssa. 3. Totutelkaa pystyasennossa liikkumisen lisäksi myös vaaka-asentoon. Kannattele lasta, mutta älä nosta liikaa. 4. Vettä voi yhteisestä sopimuksesta kaataa lapsen päälle tai lasta voi rohkaista kastamaan kasvot itse veteen. Tässä vaiheessa on hyvä harjoitella uloshengitystä veteen, puhallella kuplia leikin varjolla. Älä opeta pitämään nenästä kiinni. Puhaltakaa mieluummin nenäkuplia. 5. Kastautumisharjoitusten lomassa voi opetella sukeltamaan ja keräämään esineitä pohjasta. Aluksi tätä kannattaa harjoitella matalalla: kun lapsi puhaltaa kuplia ja kurkottaa esinettä, aikuinen antaa esineen lapsen käteen. Pikkuhiljaa lapsi uskaltautuu painautumaan syvemmälle. 6. Kehu lasta. Älä painosta äläkä pakota. Anna lapselle aikaa tutustua, kokeilla ja ihmetellä. 7. Iloinen oppiminen ja positiivinen palaute johtavat onnistumisiin. Lue koko uutinen:

