Uutinen

Etelä-Saimaa: Koulujen päättyminen kiristää ikärajojen valvontaa kassoilla – ”Täytyy olla paperit” | Alkoholin ja tupakkatuotteiden ostajia valvotaan lähiaikoina entistä tiukemmin koulujen päättymisen vuoksi. Henkilöllisyystodistusten kysymisen tavoitteena on estää alkoholin päätyminen alaikäisille. Päivittäistavarakauppa ry:n elintarvikeasiantuntija Anna Salminen kertoo, että ohjeistuksen ikäraja nostettiin 30 ikävuoteen vuonna 2013 siksi, että kaupoissa henkilöllisyystodistusta kysyttäisiin yhä useammalta asiakkaalta. — En sanoisi, että alaikäisille myynti olisi aiemminkaan ollut ongelma, mutta kyllä sitä enemmän tapahtui. Viiteikärajojen nosto on ehdottomasti saanut kaupat parantamaan toimintaansa, Salminen sanoo. Hänen mukaansa ikärajavalvonnasta muistutetaan kaupoissa erityisesti sesonkiaikoina, kuten nyt koulujen päättymisen aikaan. 30 ikävuoden raja ei ole kirjattu lakiin, vaan se on Päivittäistavarakaupan yhdistyksen oma ohjeistus. Yhdistykseen kuuluvat lähes kaikki Suomen ruokakaupat. Aiemmin viiteikäraja oli 23 vuotta. Etelä-Karjalan osuuskaupan marketkaupan johtaja Olli Kurppa kertoo, että myös s-ryhmän kaupoissa ikärajojen valvontaa kiristetään koulujen päättymisen aikaan. Paperien kysymistä valvotaan esimerkiksi testiostajilla ja kauppojen omavalvontajärjestelmällä. — On vastuukysymys kaupalle, että tällaiset tuotteet menevät oikeaan kulutukseen. Ikärajojen lisäksi myös välitysmyynnin ehkäiseminen on tärkeää. Hänen mukaansa ostajan ikä on katsojan silmässä. Päätökset henkilöllisyystodistuksen kysymisestä tekee aina myyjä. Arvioinnin tueksi Päivittäistavarakauppa on kehittänyt Ikärajapassin, jonka jokaisen jäsenyrityksen kassahenkilön täytyy suorittaa. Myös alkoholin ja tupakkatuotteiden välittämistä valvotaan kassalla. Esimerkiksi useamman nuoren porukasta kaikkien tulee voida todistaa ikänsä, vaikka kaikki ostaisivat alkoholia. K-Supermarket Rakuunan kauppias Jarkko Kolehmainen kertoo, että heillä ikärajoja valvotaan vuoden ympäri samalla tavalla, eikä valvontaa sen vuoksi ole tarpeen kiristää keväällä. — Tässä on selkeä ohjeistus. Täytyy olla paperit, ja jos ei ole niin sitten ei myydä, Kolehmainen toteaa. Rakuunassa myyjänä työskentelevä Tiina Saareks kertoo, että ikäarvion ratkaisee kokonaisuus. — Kukaan alaikäinen ei ole yrittänyt ostaa minulta alkoholia. Muutaman kerran olen jättänyt myymättä, kun asiakkaalla ei ole ollut mukana virallista henkilöllisyystodistusta. Vaikka papereita joskus tulisi kysyneeksi yli kolmikymppiseltäkin, ihmiset ottavat sen Saareksin mukaan pääosin huumorilla. — Papereiden kysyminen on osa tätä työtä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Koulujen%20p%C3%A4%C3%A4ttyminen%20kirist%C3%A4%C3%A4%20ik%C3%A4rajojen%20valvontaa%20kassoilla%20%E2%80%93%20%E2%80%9DT%C3%A4ytyy%20olla%20paperit%E2%80%9D/2017122317125/4