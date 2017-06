Uutinen

Etelä-Saimaa: Koptereista tulee työkaluja — Miehittämättömiä droneja voidaan tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi Saimaan öljyvuotojen kartoittamisessa Lappeenrantalainen Petri Tulkki aikoo kopterilennättämisen ammattilaiseksi. Yrittäjänä toimiva Tulkki innostui miehittämättömistä koptereista noin vuosi sitten. Hän ajatteli, että kopteriosaaminen voisi tarjota uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tulkki kävi keväällä Etelä-Karjalan kesäyliopiston drone-kurssin, jossa opeteltiin muun muassa lainsäädäntöä ja koptereiden huoltoa. Kurssin jälkeen Tulkki on jatkanut aiheen opiskelua. Aluksi hän aikoo tehdä sivubisneksenä kiinteistökuvauksia ja harjoitella lentämistä. Jos homma sujuu, hän hankkii lisää kalustoa. Haaveena on päästä tekemään keikkatöitä esimerkiksi teollisuudelle. Tulkin palveluille saattaa tulla tarvetta, sillä moni viranomainen ja yritys on huomannut laitteiden hyödyt. Kaupallisia kopteritoimijoita on Suomessa jo yli 1 400. Perinteisen valokuvaustoiminnan lisäksi laitteita on kokeiltu esimerkiksi kartoitustehtävissä ja pakettien kuljettamisessa. Apuna tulipalojen tutkimisessa Etelä-Karjalassa kiinnostus koptereiden käyttöön on kasvussa. Etelä-Karjalan pelastuslaitos saattaa hyödyntää laitteita tulevaisuudessa esimerkiksi suurten metsä- ja rakennuspalojen tutkimisessa. Myös öljyvuodot Saimaalla pystytään kartoittamaan ilmasta käsin. Pelastuslaitoksella ei ole omia koptereita, mutta se saa niitä käyttöön puolustusvoimilta ja poliisilta. Lisäksi kahdella vapaaehtoisella palokunnalla on kopterit. Pelastuspäällikkö Ulf Westerstråhle sanoo, että tähän mennessä laitetta on käytetty vain rakennuspalon tutkinnassa yhdessä poliisin kanssa. Itärajan valvonnassa Rajalla koptereita voitaisiin käyttää esimerkiksi itärajan valvonnassa. Kapteeni Aki Järvinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta sanoo, että rajavartiolaitoksessa laitteiden käyttöä on kokeiltu parina viime vuotena. Hänen mukaansa kopterit voisivat helpottaa laittomien maahantulijoiden havaitsemista. — Se olisi varmasti käytöltään helikopteria kevyempi ja edullisempi, mutta ominaisuuksiltaan rajoitetumpi vaihtoehto. Lappeenrannan Energia harkinnee jatkossa sähkölinjojen tarkistusten teettämistä koptereilla. Käyttöpäällikkö Antti Lintunen sanoo, että koptereiden käytön edellytyksenä on se, että ne jaksavat kantaa noin kymmenen kilon painoisen kaluston mukanaan. Rajoituksia käyttöön Aiheeseen perehtymättä kopteria ei voi lennättää, sillä laitteiden käyttöön liittyy rajoituksia. Lappeenrannassa erityinen huomionkohde on lentokenttä. Johtava asiantuntija Jukka Hannola Liikenteen turvallisuusvirastosta (Trafi) sanoo, että alle viiden kilometrin etäisyydellä kiitoradasta laitetta ei saa lennättää ilman lennonjohdon lupaa. Jos toiminta on lentoaseman lähialueella, mutta kauempana kuin viisi kilometriä kiitotiestä, laitetta saa lennättää korkeintaan 50 metrissä. Rajoituksista on poikkeuksia nimetyillä lennokkien lennätyspaikoilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Koptereista%20tulee%20ty%C3%B6kaluja%20%E2%80%94%20Miehitt%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6mi%C3%A4%20droneja%20voidaan%20tulevaisuudessa%20k%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%20esimerkiksi%20Saimaan%20%C3%B6ljyvuotojen%20kartoittamisessa/2017122313864/4