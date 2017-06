Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterä aloitti heti joukkueensa vahvistamisen – Tomi Iso-Mustajärvi pelaa Imatralla myös ensi kaudella Imatran Ketterä on tehnyt sopimuksen keskushyökkääjä Tomi Iso-Mustajärven kanssa. Iso-Mustajärvi on imatralaisille tuttu mies, sillä hän siirtyi viime kaudelle Ketterään Mestiksen LeKistä. Iso-Mustajärvi oli jo sopinut siirtymisestä ensi kaudeksi Mestikseen ja Kajaanin Hokkiin, mutta kajaanilaisseuran konkurssin myötä sopimus raukesi. Iso-Mustajärvi iski Ketterässä 14 ottelussa 8+15=23 pistettä. Mestis-karsinnoissa hän oli Ketterän tehokkain pistemies iskemällä kahdeksassa ottelussa tehot 6+6=12. Alkukauden aikana LeKissä hän teki 19 ottelussa tehot 7+8=15. Tampereelta kotoisin oleva 25-vuotias Ilveksen kasvatti on aiemmin pelannut Suomi-sarjaa myös KooVeesssa ja nuorten SM-liigaa sekä Ilveksessä että Tapparassa. Ketterän nousu Kajaanin Hokin tilalle Mestikseen varmistui keskiviikkona. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Ketter%C3%A4%20aloitti%20heti%20joukkueensa%20vahvistamisen%20%E2%80%93%20Tomi%20Iso-Mustaj%C3%A4rvi%20pelaa%20Imatralla%20my%C3%B6s%20ensi%20kaudella/2017122320101/4