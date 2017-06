Uutinen

Etelä-Saimaa: Keskiaiakaiset taistelijat valtaavat Linnoituksen vallit turnauksessaan Linnoituksen vallit muuttuvat keskiaikaiseksi taistelutantereeksi kesäkuussa. Haarniskoihin sonnustautuneet ottelijat hyökkäävät toistensa kimppuun miekoin, kirvein, nuijin ja astaloin. Lappeenrannassa järjestetään kansainvälinen Karelia conguest -taisteluturnaus 17.—18. kesäkuuta. Lajina on keskiaikainen taistelu, viralliselta nimeltään medieval combat tai buhurt. Lauantaina ottelijat taistelevat kehässä, sunnuntaina kahdessa eri joukossa massataisteluna valleilla. Tapahtuman henkeen kuuluu, että yleisö voi aistia muutakin keskiaikaista tunnelmaa. Osa kilpailijoista majoittuu telttaleiriin ja laittelee ruokansa nuotiolla. Lapsille on luvassa omaa ohjelmaa, ja alle pitkän miekan mittaiset pääsevät sisään ilmaiseksi. Juniorit pääsevät kokeilemaan keskiaikaisia taitoja keppihevosturnajaisissa ja jousiammuntapaikalla. Taistelua lapset voivat kokeilla pehmomiekoilla. Kaksintaisteluja ja joukkotappeluja Turnauksessa nähdään kaksintaisteluja sekä viisihenkisten joukkueiden kohtaamisia. Paikalle on tulossa suomalaisjoukkueiden lisäksi venäläisiä, virolaisia ja tanskalaisia, ja ehkä yksi monikansallinen legioonalaisjoukkue. — Joukkueita tulee 6—9 ja osallistujia kaikkineen 60—80, kertoo järjestelyissä mukana oleva Janne Tankka Medieval Fight Club Lappeenrannasta. Laji on niin raju, että monet osallistujat ovat vielä kysymysmerkkejä. Ennen Lappeenrannan tapahtumaa on muita kisoja, ja loukkaantumiset saattavat koitua esteeksi. — Kehässä sattuu aina. Ruhjeet ja mustelmat ovat yleisiä vammoja, pahempaa sattuu onneksi harvoin. Tankan mukaan kipu ja pelko kuuluvat lajiin. Ne saavat adrenaliinin hyökymään. Laji lähti liikkeelle Venäjältä Laji sai alkunsa venäläisten historian harrastajien parista. Ensimmäiset taistelut käytiin Moskovassa 2000-luvun alussa. Venäjältä buhurt levisi naapurimaihin Valko-Venäjälle ja Ukrainaan ja edelleen muualle Eurooppaan. Suomeen laji rantautui kolme vuotta sitten. Tällä hetkellä seuroja on viidellä paikkakunnalla, ja harrastajia tulee koko ajan lisää. — Kun näin lajia ensimmäisen kerran baarissa, ajattelin, että kyllä nuo ihmiset ovat hulluja, kun hakkaavat toisiaan kirveellä päähän, Tankka muistelee. Mutta kun hän päätyi kokeilemaan hommaa, se vei mennessään. Lajissa häntä kiehtoo historiallisuus, monipuolisuus ja sosiaalisuus. — Ottelun jälkeen on mahtava fiilis. Vaikka olemme taistelleet verissä päin, halaamme vastustajaa kuin ylimmät ystävät. Tankka on harrastanut lajia puolitoista vuotta. Sinä aikana hän on ennättänyt osallistua lajin MM-kilpailuihin Prahassa. Halvasta huvista ei ole kyse. Varustesetti maksaa noin 800—2 500 euroa, ja kilpailureissuilla kuljetaan eri maissa. — Varusteiden pitää olla mahdollisimman autenttisia ja tietyltä ajanjaksolta. Oma varusteeni ovat 1300-luvun lopulta, Tankka kertoo. Autonrenkaat harjoitusvastuksena Eeva Tankka innostui pukemaan haarniskan ylleen oltuaan ensin miehensä huoltaja. Nyt pariskunnalla on yhteiset varusteet, ja Eeva Tankka taistelee, kun on naisvastustajia tarjolla. — Naisten määrä on koko ajan lisääntynyt, Eeva Tankka kertoo. Pariskunta treenaa kotipihassaan Lappeenrannan Uus-Lavolassa hakkaamalla ja mätkimällä autonrenkaita. Porrasjuoksu ja kahvakuulatreeni kuuluvat myös ohjelmaan. Lue koko uutinen:

