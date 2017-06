Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaksieuroisesi voi olla nyt juhlaraha — kruunapuolella Suomen kartta Suomen rahapaja on laskenut tänään liikenteeseen Suomi 100 -vuoden juhlarahan. Kahden euron erikoisrahoja on pantu liikenteeseen kaikkiaan 2,5 miljoonaa kappaletta. — Erikoisrahat eroavat muista juhlavuoden kolikoista siinä, että ne ovat myös käyttörahoja. Kaupan kassalla kannattaa katsoa tarkasti, mikä kuva kahden euron kolikon toisella puolella on, sanoo Suomen Rahapajan viestintäjohtaja Henna Karjalainen. Erikoisrahalla juhlistetaan pohjoismaisten valtionpäiden Suomen vierailupäivää. Erikoisrahan kansallisen puolen on suunnitellut teollinen muotoilija Simon Örnberg, joka suunnitteli myös Itsenäinen Suomi 100 vuotta -kultarahan. Erikoisraha hahmottaa mosaiikkimaisesti Suomen karttakuvan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Kaksieuroisesi%20voi%20olla%20nyt%20juhlaraha%20%E2%80%94%20kruunapuolella%20Suomen%20kartta/2017522319874/4