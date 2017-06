Uutinen

Etelä-Saimaa: Jamie Hynemania isännöivä professori paljastaa: ”Hän on hyvin suomalainen hahmo” Jamie Hynemania Lappeenrannassa isännöivä professori Markku Ikävalko Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kuvailee Mythbusters-tähteä hyväksi tyypiksi. Ikävalko uskoo Hynemanin viihtyvän hyvin Suomessa, sillä mies vaikuttaa varsin suomalaistyyppiseltä. — Hän ei puhu paljoa, juo paljon kahvia, keskittyy tekemiseen. Rouva Hyneman varmasti hämmästyy, kun huomaa, että näitä on enemmänkin maailmassa, Ikävalko nauraa viitaten Jamie Hynemanin varsin suomalaisilta kuulostaviin piirteisiin. — Hän on hyvin suomalainen hahmo. Ikävalko kertoo Hynemanin suhtautuneen kunniatohtoriksi nimittämiseen varsin vakavasti. — Kun hän lupautui tänne tulemaan, hän oli aika hyvin tutustunut meihin. Hän oli ottanut selvää tutkimuksesta ja julkaisuista sekä aiemmista kunniatohtoreista. Hän ei tee kevyesti asioita. Lue koko uutinen:

