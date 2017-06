Uutinen

Etelä-Saimaa: Hiekkalinnan veistokset valmistuvat etuajassa, suurin osa ideoista on peräisin Lauritsalan koululta Sadan vuoden kuluttua lentävät, autoa muistuttavat härvelit ovat suosittuja liikennevälineitä. Yhteen lentoautoon autoon mahtuu 350 ihmistä. Tilaongelman ratkaisee se, että matkustajat kutistetaan ennen kyytiin istahtamista. Muun muassa sellaista on elämä vuoden 2117 Suomessa, ideoivat Lauritsalan koululaiset. Koululaiset ideoivat valinnaisella iPad-kurssilla Lappeenrannan Hiekkalinna tekee tänä vuonna yhteistyötä Lauritsalan koulun kanssa. Ajatus on peräisin Hiekkalinnalta. — Sieltä kyseltiin halukkuutta osallistua projektiin, ja meidän valinnaiselle iPad -kurssillemme ajatus sopi mainiosti. Kurssilla lapset oppivat, että iPadilla voi tehdä paljon muutakin kuin pelata. Sillä voi ottaa vaikka valokuvia tai tehdä elokuvia, kertoo Annika Lönnroth, ryhmää vetänyt opettaja. Kurssi pisti kuusitoista kolmas — kuudesluokkalaista ideoimaan aiheita, joita on olemassa vuonna 2117, sillä tänä vuonna Hiekkalinnan teema on Suomi 200 vuotta. Koululaiset tekivät samoista aiheista myös uutisia. Hiekkalinna näyttää niitä omissa some-kanavissaan viimeistään ensi maanantaista lähtien. Suurin osa tämänkesäisen Hiekkalinnan veistoksista on saanut inspiraationsa koululaisten ideoista. — Kävin kolme kertaa koululla kuuntelemassa lasten ajatuksia, ja ideoin veistokset niiden perusteella, kertoo Kimmo Frosti, veistäjä ja Hiekkalinnan projektipäällikkö. Lauritsalan koululaiset eivät ole vielä käyneet valmiita veistoksia katsomassa, joten Frosti ei ole vielä saanut palautetta ideoiden toteuttamisesta. Sitä lienee kuitenkin luvassa, sillä koululaiset saivat palkkioksi kausikortit alueelle. Veistokset valmistuivat jo torstaina Hiekkalinna avautuu sunnuntaina 4. kesäkuuta. Veistokset saatiin valmiiksi torstaina. — Keli suosi, vasta loppumetreillä satoi vähän. Kylmyys on vain pukeutumis- ja lämmittelytaukokysymys. Veistokset valmistuivat päivän verran etuajassa — näin ei ole käynyt ikinä ennen. Viimevuotiseen tapaan alueelle kohoaa myös hiekkainen kappeli. Siellä järjestetään hartauksia, mutta kappelissa voi järjestää lisäksi vaikka omat häänsä tai lapsensa kastetilaisuuden. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Hiekkalinnan%20veistokset%20valmistuvat%20etuajassa%2C%20suurin%20osa%20ideoista%20on%20per%C3%A4isin%20Lauritsalan%20koululta/2017122321686/4