Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalassa ei miehittämättömien koptereiden aiheuttamia vaaratilanteilta – Trafilla tiedossa yksi luvaton lennätys yli 150 metrissä Etelä-Karjalassa on vältytty miehittämättömiä koptereita koskevilta vaaratilanteilta. Viestintäpäällikkö Heli Jämsen-Turkki Kaakkois-Suomen poliisista sanoo, että poliisilla ei ole tänä ja viime vuonna ollut yhtään koptereihin liittyvää tehtävää. Myös Liikenteen turvallisuusvirastolla (Trafi) on tiedossa Etelä-Karjalasta vain yksi tapaus, jossa kopteria olisi lennätetty luvattoman korkealla, eli yli 150 metrissä. Lennokkien aiheuttamat turvallisuusriskit ovat olleet viime aikoina kuuma puheenaihe. Esimerkiksi presidentti Mauno Koiviston hautajaisissa takavarikoitiin kaksi kuvauskopteria. Myös lääkärihelikoptereiden henkilöstö on kertonut, että koptereita lennätetään varomattomasti. Lappeenrannan lentokentän päällikkö Petteri Lehti uskoo, että nykyään koptereita saatetaan käyttää ilman käsitystä ilmailutoiminnasta. Hänen mukaansa varsinaisilta vaaratilanteilta Lappeenrannan lentokentän läheisyydessä on saatettu välttyä osittain siksi, että lentoliikenne on hyvin vähäistä. Rajalla kopterit eivät ole aiheuttaneet haittaa. Raja-alueella laitteiden lennättäminen on kielletty ilman puolustusvoimien lupaa, sillä rajavyöhyke kuuluu lentokieltoalueeseen. Kapteeni Aki Järvinen Kaakkois-Suomen rajavartiostosta sanoo, että jos ihmiset havaitsevat koptereita luvattomalla alueella, niistä voi ilmoittaa rajavartiostolle. Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on todennut, että lennätettäviin laitteisiin liittyvää lainsäädäntöä täytyy käydä läpi. Lue koko uutinen:

