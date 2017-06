Uutinen

Etelä-Saimaa: Asuntopalvelu rakentaa Tyysterniemen koulun tontille vuokra-asuntoja Tyysterniemen koulun tyhjällä hiekkakentällä alkaa rakentaminen ensi syksynä. Reilu vuosi sitten puretun koulurakennuksen piha-alue on kaavoitettu kolmeksi kerrostalotontiksi. Lappeenrannan Asuntopalvelu rakennuttaa kaupungilta ostamalleen tontille kaksi kerrostaloa. Niihin tulee yhteensä 55 asuntoa, ja asuntojen koot vaihtelevat 40—70 neliön välillä. Asuntopalvelu on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö, jolla on yhteensä 5 000 vuokra-asuntoa eri puolilla kaupunkia. Rakennuttamisesta vastaa Asuntopalvelun omistama tytäryhtiö Lappeen Rakennuttaja. Rakennuslautakunta myönsi taloille rakennusluvan alkuviikosta. Lappeen Rakennuttajan toimitusjohtaja Pekka Talonpoika kertoo, että rakentaminen on tarkoitus käynnistää lokakuussa. Asuntopalvelun talot nousevat entisen koulun puoleiseen päähän aluetta. Talot rakennetaan samanaikaisesti, ja rakentaminen kestää noin puolitoista vuotta. Valmistuvien asuntojen neliövuokra on alustavan arvion mukaan noin 12,5 euroa neliöltä. Tontille on suunniteltu 56 autopaikkaa. Tontti vuosia tyhjän panttina Koulun tontti on ollut tyhjän panttina koko tämän vuosikymmenen. Koulurakennus poistettiin opetuskäytöstä vuonna 2009 sisäilma- ja kosteusongelmien vuoksi. Vuonna 2010 kaupunki järjesti tontista tontinluovutuskilpailun. Kisan voittanut rakennusyhtiö vetäytyi kuitenkin viime hetkellä tontin lunastamisesta, minkä vuoksi kaupunki joutui alaskirjaamaan taseestaan noin neljä miljoonaa euroa tontinmyyntirahoja, jotka oli jo merkinnyt tuloksi. Sen jälkeen tontti kaavoitettiin kolmeksi kerrostalotontiksi. Asuntopalvelu osti oman tonttinsa viime vuoden alussa ja puratti pois entisen koulun. Kaksi muuta tonttia on edelleen myynnissä. Lue koko uutinen:

