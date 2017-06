Uutinen

Etelä-Saimaa: Antti Tuomenoksa näkee Ketterä-yhteistyön isona mahdollisuutena — "Maali on ollut siinä, että Ketterä pelaa joku päivä Mestistä" SaiPa ja Imatran Ketterä ovat tehneet tiivistä yhteistyötä junioripuolella jo pidempään. Viime vuosina seurat ovat laajentaneet yhteistyötä koskemaan myös A-junioreja. Onko SaiPassa ajatuksia tiivistää yhteistyötä Imatran Ketterän edustusjoukkueen kanssa heidän Mestis-nousunsa myötä, SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa? — Näen yhteistyön isona mahdollisuutena molemmille seuroille ja pelaajille. Halliemme välimatka on vain 25 minuuttia. — Meillä on ollut Ketterän kanssa koko ajan hyvä keskusteluyhteys, mutta mitään tulevia yhteistyön muotoja emme tietysti ole voineet lyödä lukkoon. Lähtökohdan pitää olla se, että se hyödyttää kaikkia osapuolia. — Yhteistyötä on edustustasolla pikkuisen tehtykin, ei toki laajalti, johtuen Ketterän pelaamisesta Suomi-sarjassa. Esimerkiksi Joona Jääskeläinen pelasi kevään Ketterässä. Junioripuolella SaiPan ja Ketterän yhteistyö toimii aika saumattomasti, mitä on ollut hieno katsoa. — Yhteistyömme maali on ollut siinä, että Ketterä pelaa joku päivä Mestistä. Nyt se on tulossa. Aikataulu on tietysti tiukka ja haastavakin, kun puhutaan urheiluyhteistyöstä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/06/01/Antti%20Tuomenoksa%20n%C3%A4kee%20Ketter%C3%A4-yhteisty%C3%B6n%20isona%20mahdollisuutena%20%E2%80%94%20%22Maali%20on%20ollut%20siin%C3%A4%2C%20ett%C3%A4%20Ketter%C3%A4%20pelaa%20joku%20p%C3%A4iv%C3%A4%20Mestist%C3%A4%22/2017122318229/4