Uutinen

Etelä-Saimaa: 16-vuotias Kalle Rovanperä ajaa ensimmäisen sorarallinsa Suomessa viikonloppuna Ensi viikon lauantaina ajettava rallin SM-sarjan osakilpailu Kouvolassa on saanut osallistujalistalleen mielenkiintoisen ja kuuman nimen. Vasta 16-vuotias Kalle Rovanperä teki helmikuussa Mikkelin SM-osakilpailussa ensiesiintymisensä kotimaisissa rallikilpailuissa ja ajoi heti voittoon. Rovanperä kilpailee myös Kouvolassa, jossa hän ei kuitenkaan aja SM-pisteistä. Kouvolan kilpailusta tulee Rovanperälle uran ensimmäinen soraralli Suomessa. — Soralla on mukava ajaa, ja se on minulle se tutuin alusta. Suomen tiet ovat tietysti jossain määrin erilaisia kuin muualla. Muun muassa nypynylityksiä on enemmän. Pääsemme testaamaan vielä ennen Kouvolaa, joten kunhan autoon saadaan luottokuntoon, niin eiköhän se siitä lähde, Rovanperä toteaa Autourheilu.fi:n haastattelussa. Rovanperällä on ensimmäisessä SM-sorarallissaan toinenkin Kouvola-yhteys, sillä hän osallistuu kisaan entisen MM-sarjaa kiertäneen kouvolalaiskuljettajan Toni Gardemeisterin Skoda Fabia R5 -ralliautolla. Maailmallakin jo tunnettuutta saanut Kalle Rovanperä on hallitseva Latvian rallisarjan yleisen luokan mestari. Hän on tällä kaudella ajanut niin Latvian, Italian kuin Suomen kansallisissa sarjoissa. Rovanperä sai viime tammikuussa Suomen autourheilun kansalliselta lajiliitolta AKK-Motorsportilta poikkeusluvan osallistua kansallisiin ralleihin ja SM-sarjan osakilpailuihin nelivetoisella autolla alaikäisenä. Nuoren supertähden isä on pitkän uran rallin MM-sarjassa tehnyt Harri Rovanperä. Lue koko uutinen:

