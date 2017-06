Uutinen

Etelä-Saimaa: "Kirkon soisi olevan dominantti" — Professori Mikko Summasen mielestä Lappeen kirkon ympärille on rakennettu turhan korkeaa Professori Mikko Summanen tähyilee Lappeen kirkon juurella Marian aukion laitaan nousseita rakennuksia. Osuuspankin uusi toimitalo ei saa synninpäästöä Aalto-yliopiston arkkitehtiosaston asiantuntijalta. Summasen mielestä kirkon ympärille on rakennettu turhan korkeaa. — Kirkon soisi olevan dominantti, hallitseva rakennus tuolla alueella. On oltu vähän ahneita rakennusoikeudessa, arvioi Lappeenrannassa kasvanut ja ylioppilaaksi kirjoittanut Summanen. Summanen on myös menestyneen arkkitehtitoimisto K2S:n osakas. K2S:n töitä ovat muun muassa Kampin kappeli, Maunula-talo, Fazerin vierailukeskus sekä rakenteilla oleva Olympiastadionin peruskorjaus ja laajennus. Summasen mukaan korkeaa voi tietenkin rakentaa, mutta korkea rakennus ei sovi läheskään joka paikkaan, esimerkiksi osuuspankin uuden toimitalon tontille. — Se on väärä paikka korkealle rakennukselle. Kaupungit vaalivat siluettiaan, josta nousee esiin tärkeimmät rakennukset. Lappeenrannassa siluettia hallitsee nyt osuuspankki. Kirkko taas näyttää olevan alisteinen Marian aukion laidan uusille korkeille rakennuksille. Summanen arvioi, että jos osuuspankin talo olisi vaikka citykäytävän vanhojen rakennusten korkuinen ”tilanne olisi jo ihan toinen”. Lue koko uutinen:

