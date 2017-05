Uutinen

Etelä-Saimaa: Ystävyyttä ja yhteistyötä jo 30 vuotta Lappeenrannan ja Viipurin välillä Juhlavuoden kunniaksi Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja Viipurin piirihallinnon johtaja Gennadi Orlov ottivat lapiot käteen ja istuttivat kahdeksan koivua Lappeenrannan Rantapuistoon tiistaina. — Nämä koivut edustavat ystävyyttä ja yhteistyötä kahden kaupungin välillä, huomautti Jarva puuta istuttaessa. Lappeenranta ja Viipuri ovat laatineet jokavuotisen yhteistyösopimuksen jo 30 vuoden ajan. Sillä edistetään yhteistyötä liike-elämän, kulttuurin, opetuksen, ympäristön ja matkailun saroilla. Sopimuksella esimerkiksi turvataan viisumivapaat risteilyt Saimaalla. — Viipuri on lähellä meitä ja pyrimme pitkäjänteiseen ja jouhevaan yhteistyöhön sen kanssa. Maailmalla tapahtuneista ikävistä asioita huolimatta, haluamme edistää naapureiden välistä kanssakäymistä, kommentoi Lappeenrannan kaupungin kansainvälisten asioiden koordinaattori Kati Korhonen. Sopimuksen tavoitteena taloudellinen hyöty Vuosittain paikallinen elinkeino-osasto keskustelee ja sopii liiketoiminnan mahdollisuuksista rajan molemmin puolin. Viipurin piirihallinnon johtaja Gennadi Orlov mainitsi, että Lappeenrannan ja Viipurin läheisellä yhteydellä on merkitystä kummankin seudun asukkaille. — Ennen kaikkea Viipuri on kiinnostunut kehittämään taloudellista yhteistyötä Lappeenrannan kanssa. Kansalaisten yhteistyö rikastuttaa kulttuuria Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin rajaseudun kansalaisten keskeinen kanssakäyminen. Sopimuksella pyritään mahdollisimman monipuoliseen yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen, kuten kulttuuri- ja urheiluseurojen, kesken. Sopimuksella on tuettu esimerkiksi venäjän kielen opiskelumahdollisuuksia Lappeenrannan lukioissa. Juhlapuheessaan Jarva korosti, että Lappeenrannan ja lähiseutujen asukkaat ovat toimineet ja toimivat edelleen välittäjinä kulttuurien välillä. Vuosittain laadittavaan suunnitelmaan ei ole tulossa suuria muutoksia. Jarvan mukaan tulevaisuudessa Lappeenrantaa kiinnostaa matkailuun liittyvän yhteistyön kehittäminen. Lue koko uutinen:

