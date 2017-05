Uutinen

Etelä-Saimaa: Vanha teatteri purkuun, uusi kerrostalo tilalle Lappeenrannan entisen kaupunginteatterin tontilla alkaa vihdoin tapahtua. Aluejohtaja Jari Salonen rakennusliike Jatkeelta kertoo, että vanhaa teatteria on tarkoitus käydä purkamaan juhannuksen tietämissä. Kun purkutyöt saadaan valmiiksi, tontin uudisrakentaminen aloitetaan syksyllä seitsenkerroksisella asuin- liiketalolla. Jatke rakentaa kerrostalon Anni Swanin kadun ja Oikokadun kulmaan. Taloon tulee 24 erikokoista omistusasuntoa, ja katutasoon 105 neliön liiketila. Teatteritontin uusi asemakaava sai lainvoiman maanantaina. Kaupungin rakennuslautakunta myönsi tiistaina rakennusluvan Jatkeen kerrostalolle ja samalla purkuluvan teatterirakennukselle. Tonttimiljoonat kaupungin kassaan Rakennus- ja purkulupapäätös saa lainvoiman kahden viikon kuluttua. Sen jälkeen Jatke voi käydä purkutöihin. Asemakaavan lainvoimaiseksi tulo tarkoittaa kaupungin kassan lihomista 1 126 000 eurolla. Jatke voitti kaksi ja puoli vuotta sitten teatteritontin luovutuskilpailun 2 043 000 euron tarjouksellaan. Tontista tehdyn esisopimuksen mukaan Jatke maksaa kauppahinnasta 60 prosenttia, kun tontin kaava on lainvoimainen. Summa pitää maksaa kuukauden sisällä ja siitä vähennetään 100 000 euron käsiraha, jonka Jatke maksoi, kun esisopimus allekirjoitettiin. Jatke maksaa kaupungille loppukauppahinnan, 917 000 euroa, kuukauden sisällä sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Kaavoituksesta keskusteltiin Teatteritontin uudesta kaavasta käytiin julkista keskustelua, kun rakennusten kerroslukua korotettiin kaavassa kuudesta seitsemään. Arvostelijat kysyivät, päättääkö kaavoista kaavoittaja vai rakennusliikkeet. Jatkeen aluejohtaja Salonen sanoo, että hyvä, kun kaupunkikuvasta viriää keskustelua. — Se kertoo, että kaupunkilaisia kiinnostaa kaupunkikuva ja rakentaminen. Olen jo aiemmin sanonut, että kyllä kaavoitus on vahvasti kaupungin ja kaavoittajan näpeissä. Salosen mielestä sekin on positiivista, että äänessä eivät ole olleet vain ne, jotka haluavat säilyttää kaiken ennallaan. — Myös kaupungin muuttumisen ja kehittymisen positiivisena näkevät ihmiset ovat kertoneet näkemyksiään. Grynderinkään tavoite ei Salosen mukaan aina ole rakennusneliöiden maksimointi. Hän sanoo, että parkkipaikkamääräykset ratkaisevat melkoisesti rakentamisen kannattavuutta keskustan alueella. — Parkkipaikat ovat kalliita tehdä, ja jos niitä ei saa myytyä eteenpäin, tulee takkiin. Kokonaisuus ratkaisee. Lue koko uutinen:

