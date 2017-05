Uutinen

Etelä-Saimaa: Turvamyyjä on myyjä vartijan oikeuksilla – Sammonlahden marketit olleet tyytyväisiä turvamyyjään palveluihin Sammonlahdessa toimivat K-supermarket ja S-market palkkasivat turvamyyjän noin vuosi sitten. Myymälät ovat olleet tyytyväisiä turvamyyjän toimintaan. Marketkaupan johtaja Olli Kurppa Etelä-Karjalan Osuuskaupasta kertoo, että turvamyyjän palkkaamiseen päädyttiin häiriökäyttäytymisten satunnaisuuden vuoksi. — Meillä oli aikaisemmin varsinainen vartija, mutta totesimme, että hänelle ei ole tarvetta jatkuvasti. Turvamyyjän työnkuvaan kuuluu samalla myymälätöitä. Turvamyyjä on myyjä, joka on saanut vartijan koulutuksen, ja jolla on vartijan oikeudet. Turvamyyjiä välittää turvallisuuspalveluita tarjoava yritys. Kurppa kertoo, että molemmilla kaupoilla on käytössään sama palvelu. Sopimuksen mukaan turvamyyjä voi yllättävän tarpeen tullessa siirtyä toisen kaupan puolelle ratkaisemaan tilanteita. Ratkaisu on luonteva, sillä kaupat ovat vierekkäin. — Ei tarvitse pitää työntekijää päällekkäin. Laskut tulevat sen mukaan, kun hän tekee tunteja. Molemmat käyttävät turvamyyjää tarpeensa mukaan. Kurppa kertoo, että tilanteet, jolloin turvamyyjä joutuu puuttumaan häiriöihin, ovat melko harvassa. Silti läsnäolo tuo turvaa etenkin myöhäisilloissa. — Aika harvakseltaan on tilanteita, että pitää porukkaa saattaa ulos, mutta niitä tulee kuitenkin silloin tällöin. Marketpäällikkö on ollut tyytyväinen. Kurppa sanoo, että kaupan aukioloaikojen vapauduttua etenkin myöhäisilloissa turvamyyjälle on käyttöä. Etelä-Saimaa uutisoi tiistaina joutsenolaisten kauppiaiden harkitsevan turvamyyjän palkkaamista alueella esiintyvän häiriökäyttäytymisen takia. Tuo juttu löytyy täältä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Turvamyyj%C3%A4%20on%20myyj%C3%A4%20vartijan%20oikeuksilla%20%E2%80%93%20Sammonlahden%20marketit%20olleet%20tyytyv%C3%A4isi%C3%A4%20turvamyyj%C3%A4%C3%A4n%20palveluihin/2017122316168/4