Uutinen

Etelä-Saimaa: Timo Härkönen (ps.) puhui Imatran valtuustossa maahanmuutosta: tällä kertaa kukaan ei provosoitunut Maahanmuuttajien kotouttaminen on erittäin tärkeää, mutta niin on myös paikallisten ihmisten huomioiminen. Jos paikallisten tarpeet sivuutetaan, johtaa se varmuudella vastakkainasetteluun kantaväestön ja pakolaistaustaisten välillä. Näin kommentoi Timo Härkönen (ps.) Imatran kaupunginvaltuuston maanantaina hyväksymää Etelä-Karjalan kotouttamisohjelmaa vuosille 2017–2020. Härkönen on siviiliammatiltaan poliisi. Hän kertoi valtuustolle olleensa juuri ennaltaehkäisevän työn seminaarissa Helsingissä, jossa yksi asia nousi esiin selkeästi muita enemmän: kotouttamiseen liittyvien asioiden äärimmäinen tärkeys. — Yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi emme saa toistaa muun Euroopan virheitä, Härkönen sanoi. Hän kertoi suhtautuvansa epäillen ”yltiöpositiivisiin toimenpideohjelmiin”, koska kaikki vieraista kulttuureista saapuvat eivät tule Suomeen integroituakseen. Härkönen ehdottikin kotouttamisohjelman rinnalle paikallisen tason sopeuttamisohjelmaa. Lisäksi hän totesi, ettei maahanmuuttajia tule totuttaa liian helppoon sosiaalitukeen tai tarjota suoraa kaistaa ilmaiseen opiskeluun, asumiseen tai työllistymiseen, ohi oman kantaväestön. Puheenvuoro ei herättänyt muissa valtuutetuissa reaktioita. Sinikka Poskiparta (kok.) moitti kotouttamisohjelmaa maahanmuuttajien oman roolin sivuuttamisen johdosta. Helena Roiha (kesk.) kertoi tyypillisten maahanmuuttajien eli virolaisten ja venäläisten kotoutuneen hyvin Imatralle. Veikko Hämäläinen (sd.) toivoi kansainvälistä ja karjalaista otetta maahanmuuttoon ja kotoutumiseen. — Tämä on yksi mahdollisuus, joka pitää käyttää. Edellisen kerran kun Timo Härkönen puhui valtuustossa maahanmuutosta, aiheena oli SPR:n vastaanottokeskuksen tulo Imatralle. Elettiin syksyä 2015. Silloin Härkönen toivoi, että Imatralle pyrittäisiin valikoimaan ennen muuta lapsiperheitä. Hän puhui valtuustossa ”nuorten miesten pakolaislaumoista” ja oli huolissaan mahdollisista konflikteista. Puheesta seurasi hurja meteli. Esimerkiksi Heikki Tanninen (sd.) piti ajatusta pakolaisten valikoimisesta ihmisarvoa loukkaavana. Toisaalta osa valtuutetuista koki, että raivokkaassa närkästyksessä oli myös ehtaa ”persulisää”. Jälkikäteen Härkönen tunnusti silloisen ryöpytyksen tuntuneen kohtuuttomalta. Hän vetosikin nyt puhuessaan valtuustoon, ettei ”asiallisia ja kriittisiä keskustelunavauksia” aina tyrmättäisi rasistisiksi tai vähäteltäisi niitä populistisina. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Timo%20H%C3%A4rk%C3%B6nen%20%28ps.%29%20puhui%20Imatran%20valtuustossa%20maahanmuutosta%3A%20t%C3%A4ll%C3%A4%20kertaa%20kukaan%20ei%20provosoitunut%20/2017522314683/4