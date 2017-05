Uutinen

Etelä-Saimaa: Taloyhtiön remontin niputtaminen voi käydä kalliiksi — putkiremontin kylkeen jopa pihasuunnittelua Taloyhtiöiden hallitukset antavat liian usein remontissa kaiken päätäntävallan suunnittelutoimistolle. Tästä seuraa ylisuunnittelua, joka johtaa yliremontointiin, mikä puolestaan näkyy ylisuurina kustannuksina. Tätä mieltä on Suomen Asunto-osakkeenomistajat ry:n edunvalvontatoimikunnan puheenjohtaja Lars Lundström. Lundström puhui tiistaina Kouvolan pääkirjaston auditoriossa taloyhtiöiden remonteista sekä niiden läpiviennistä. Lundström on perehtynyt rakenteita rikkomattomiin menetelmiin, joilla saadaan yleensä työläät remontit hoidettua totuttua pienemmällä vaivalla. — Esimerkiksi viemäriputkien sukitus ja käyttövesiputkien pinnoitus ovat remontteina sellaisia, ettei kotoa tarvitse lähteä moneksi päiväksi pois, eikä rakenteita tarvitse rikkoa. Putkiremonttiin sisällytettiin nurmialueen uudelleensuunnittelu Taloyhtiöt ovat hiljalleen löytämässä rakenteita rikkomattomat remonttimetodit. Monissa taloyhtiöissä silti tehdään edelleen remontteja rakenteita purkaen. Yksi syy tälle on remonttien niputtaminen yhteen isompaan urakkaan. Tässä pätee kuitenkin Lundströmin mukaan suuri vaara, jos remontti annetaan kokonaan suunnittelutoimiston tehtäväksi. — Siinä on uhka, että suunnittelutoimisto lisää urakkaan paljon tehtävää, joka ei varsinaisesti enää edes liity alkuperäiseen remonttiin. Tuolloin korjataan helposti asioita, joihin ei olisi tarvinnut puuttua. Erääseenkin putkiremonttiin sisältyi taloyhtiön nurmialueen uudelleensuunnittelu, Lundström naurahtaa. Lundströmin mukaan yksittäisten remonttien tekeminen on taloyhtiön asukkaille helpompaa ja halvempaa kuin yhden ison remontin tekeminen. Remontteja suunniteltaessa myös suunnittelutoimiston valinta on äärimmäisen tärkeää: osa suosii vain perinteisiä remontteja, osa taas kannattaa rakenteita rikkomattomia ratkaisuja. Isännöitsijöitä ei uskalleta kyseenalaistaa Monesti remonttien tekeminen tyssää isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen väliseen asemaan. Lundströmin mukaan monesti hallituksen jäsenet kokevat itsensä maallikoiksi, jotka eivät kyseenalaista isännöitsijän ammattitaitoa. — Isännöitsijät ovat puolestaan usein mukavuudenhaluisia, jolloin on helpompi esimeriksi anoa lainaa vain yhtä, isoa remonttia varten kuin useaan pieneen. Hallituksen puheenjohtajalla on tässä tärkeä rooli. Hänen pitää uskaltaa ajaa myös toisenlaisia ratkaisuja eteenpäin, eikä uskoa pelkästään isännöitsijää. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Taloyhti%C3%B6n%20remontin%20niputtaminen%20voi%20k%C3%A4yd%C3%A4%20kalliiksi%20%E2%80%94%20putkiremontin%20kylkeen%20jopa%20pihasuunnittelua/2017522315953/4