Etelä-Saimaa: Ruokolahden Pohjalankilassa juhlitaan kyläkaupan avaamista ainakin kaksi päivää Ruokolahden Pohjalankilassa on viikonloppuna tarjolla haja-asutusalueille harvinaista herkkua, uuden kyläkaupan avaaminen. Kyläkuppila Käpälämäen kylkeen on valmistunut laajennusosa, kauppapuoti, jossa myydään ainakin peruselintarvikkeita. Pohjalankilan kylätaajaman palveluvarustuksen paranemista juhlitaan urakalla tulevana perjantaina ja lauantaina. — Tapahtuma alkaa perjantaina kello 18. Talo tarjoaa grillimakkaraa ja täytekakkukahvit. Ilta jatkuu terassikaraoken merkeissä, yrittäjä Tomi Raijas kertoo. Riennot jatkuvat lauantaina, jolloin viimeistään vieraana on laulutaiteilija ja humoristi Aarne Tenkanen. — Voi olla, että Tenkanen on mukana jo perjantai-iltana. Olemme suunnitelleet lauantaiksi yhteistä kalastusretkeä, mutta viimeistään lauantai-iltana riennot jatkuvat Käpälämäessä Aarne Tenkanen duon toimesta. Lue koko uutinen:

