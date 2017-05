Uutinen

Etelä-Saimaa: Poni jouduttiin lopettamaan — syyttäjä vaatii kouvolalaisnaiselle vähintään kahden vuoden pituista eläintenpitokieltoa Kouvolalainen nainen on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättänyt hoitamatta vastuullaan olleen shetlanninponin. Tämän vuoksi nainen on aiheuttanut ponille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa. Poni on sairastanut noin kuukauden ajan, eikä sille ole järjestetty eläinlääkärin hoitoa. Eläinlääkäri joutui lopettamaan ponin kivun ja kärsimyksen välttämiseksi. Syyttäjä vaatii naiselle rangaistusta eläinsuojelurikoksesta. Sytyttäjän mielestä nainen on määrättävä hevosia koskevaan määräaikaiseen, vähintään kahden vuoden pituiseen, eläintenpitokieltoon. Lisäksi syyttäjä vaatii, että eläintenpitokiellossa tarkoitetut eläimet on tuomittava valtiolle menetetyiksi ja nainen on tuomittava tuntuvaan sakkorangaistukseen. Poni oli sairastunut viime vuonna juhannuksen tienoilla. Heinäkuussa puolen välin jälkeen eläinlääkäri tarkasti ponin toisen työtehtävän yhteydessä toisen henkilön pyynnöstä. Sen seurauksena eläinlääkäri kirjasi eläinsuojeluilmoituksen. Ponin todettiin olevan lihasköyhä, kuivunut ja apaattinen. Vasemmalla puolella ponin alaleukaa ja kaulaa oli todettu märkää voimakkaasti erittävä kuolioitunut ihoalue. Ihoa oli puuttunut noin kahden kämmenen kokoiselta alueelta. Tästä kohdasta oli ollut näkyvissä kaulan lihaksistoa ja henkitorvi. Kymenlaakson käräjäoikeus käsitteli eläinsuojelurikosta tänään keskiviikkona. Oikeus ratkaisee asian kansliatuomiona 16. kesäkuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Poni%20jouduttiin%20lopettamaan%20%E2%80%94%20syytt%C3%A4j%C3%A4%20vaatii%20kouvolalaisnaiselle%20v%C3%A4hint%C3%A4%C3%A4n%20kahden%20vuoden%20pituista%20%20el%C3%A4intenpitokieltoa/2017522317446/4