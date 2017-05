Uutinen

Etelä-Saimaa: Pesä Ysit lainasi pelaajan Porista – Ville Lantta odottaa Eveliina Tuomiselta hyvää etenemistä ja vaihtotilannepelaamista Eveliina Tuominen siirtyy Lappeenrannan Pesä Yseihin viiden ottelun sopimuksella. Tuominen, 19, siirtyy Lappeenrantaan Porin Pesäkarhuista.Pesä Ysien pelinjohtaja Ville Lantta kertoo, että yhteistyötä seurojen välille on suunniteltu jo syksyllä.— Olemme tunteneet Samin (Pesäkarhujen pelinjohtaja Österlund) kanssa pitkään ja muutkin nykyiset ja entiset porilaiset seurajohtaja ovat tulleet tutuiksi. Jo syksyllä keskustelimme Samin kanssa mahdollisuudesta siirtää Porista lainapelaajia meille, mikäli sellainen tilanne osuisi kohdalle, Lantta sanoo seuran tiedotteessa. Lantta toivoo Tuomisen tuovan tullessaan lisäpiristystä joukkueeseen. — Odotan Eveliinalta hyvää etenemistä ja vaihtotilannepelaamista ulkopelissä. Hän on Superpesis-tasoinen pelaaja, mutta Porissa hänen ei ole ollut mahdollista näyttää osaamistaan, koska heidän pelaajanippunsa on tänä vuonna kova. Lue koko uutinen:

