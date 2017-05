Uutinen

Etelä-Saimaa: Nyt se on varmaa: Imatran Ketterä saa Mestis-paikan Kajaanin Hokin tekemä konkurssi nostaa Imatran Ketterän Mestikseen. Jääkiekkoliiton liittohallitus päätti asiasta tänään keskiviikkona. Tapahtumaketju lähti liikkeelle, kun jääkiekkoliiton lisenssikomitea ei myöntänyt viime viikolla Kajaanin Edustushokki ry:lle sarjalisenssiä Mestikseen. Tiistaina Kajaanin Edustushokki puolestaan tiedotti hakeutuvansa konkurssiin. Liittohallitus päätti, että Mestis-paikkaa tarjotaan sille joukkueelle, joka on sijoittunut Mestiksen karsintasarjassa karsintaviivan alle seuraavaksi. Ketterä oli karsintasarjassa kolmas Hokin ja Iisalmen Peli-Karhujen jälkeen. Ketterä ilmoitti heti Kajaanin Hokin saaman kielteisen lisenssipäätöksen jälkeen, että seura on valmis ottamaan Mestis-paikan vastaan, jos sarjapaikkaa heille tarjotaan. Jääkiekkoliiton tiedotteen mukaan Ketterä oli myös valmistautunut asiaan valmistelemalla vaadittavat lisäselvitykset, jos oikeus hakea sarjalisenssiä Mestikseen aukenee. Jääkiekkoliiton lisenssikomitea käsitteli lyhyellä varoitusajalla jo aiemmin myönnetyn Suomi-sarjan sarjalisenssin lisäksi toimitetut vaadittavat tiedot Mestiksen sarjalisenssiä varten ja päätti keskiviikkona myöntää Mestiksen sarjalisenssin Ketterälle kaudelle 2017—18. Jääkiekkoliiton liittohallitus päätti vuosi sitten keväällä, että tavoitteena on pelata Mestis kahdentoista joukkueen sarjana. Mestiksen kauden 2016—17 sarjajärjestelmä oli rakennettu karsintoineen niin, että joukkuemäärä pienenee kauden päätteeksi kolmestatoista kahteentoista. Hokin konkurssin myötä sarjaan olisi jäänyt vain yksitoista joukkuetta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Nyt%20se%20on%20varmaa%3A%20Imatran%20Ketter%C3%A4%20saa%20Mestis-paikan/2017122317212/4