Etelä-Saimaa: Lappeenrannan ja Imatran uudet valtuustot patistavat kulttuurilaitoksia yhteistyöhön Kaupunginorkesterilla riittää puolesta puhujia Lappeenrannan uudessa valtuustossa. Omaa orkesteria puolustavat kiivaimmin vihreiden, kristillisten ja demareiden valtuutetut sekä ennen vaaleja Myö-liikkeenä tunnetun ryhmän valitut. Tarpeettomimpana soittajia pitävät yhä perussuomalaiset. — ”On oltava” kuuluu lakisääteisiin ja strategisiin tehtäviin, mitä orkesteri ei ole, Ilpo Heltimoinen (ps.) kommentoi kysymystä. Orkesteripuolue johtaisi pumppua eri tavalla kuin nyt. Konsertteja pitäisi olla enemmän. Vielä tarpeellisempaa olisi yhteistyö. — Yhteistyötä muiden orkestereiden kanssa on lisättävä, Juha Härkönen (Myö) kiteyttää tukijoiden tunnot. Lappeenrannan kaupunginorkesteri tekee säännöllistä yhteistyötä Mikkelin kaupunginorkesterin ja Rakuunasoittokunnan kanssa. Orkesterin yhdistäminen toisten kanssa ja maakunnallisen orkesterin perustaminen on selvitysten jälkeen tyssännyt. Talon pitäisi riittää teatterille Teatteri Imatran uusi toimitalo avautui alkuvuodesta. Imatran uusi valtuusto pitää uudisrakennusta riittävänä satsauksena teatteritaiteeseen kaupungissa. Herkimmin lisärahaa laitokselle antaisi keskusta, jonka ryhmään kuuluu näyttelijä Pekka Räty. — Rahaa, rahaa, lisää rahaa. Ensin rakennetaan uusi teatterirakennus ja sitten on pakkorakosessa aina annettava lisärahoitusta, Arto Siitonen (sd.) puuskahtaa kommentoidessaan ”teatterin määrärahoja on lisättävä tarpeen mukaan” -kysymystä. Imatran valtuutettujen näkemykset noudattelevat pitkälti tuntoja, joita Lappeenrannassa on kuultu kaupunginteatterin vuokran noustua uudessa teatteritalossa. Kahden julkisin varoin ylläpidetyn teatterin Etelä-Karjalassa on usein pohdittu yhteistyötä. — Olisi pitänyt pyrkiä yhteiseen ratkaisuun Lappeenrannan kanssa. Mutta kun ei jostain syystä haluta yhteistyötä, Siitosen kommentti jatkuu. Näkemys tulee ehkä pari vuotta liian myöhään, mutta yllättää, kun tietää oman teatterin suosion Imatralla. Perussuomalaiset säilyttäisivät mieluummin rakennuksia Kulttuurihistoria tuo vaihtelua valtuuston näkemyksiin Lappeenrannassa. Esimerkiksi perussuomalaisille arvorakennusten säilyminen on omien kulttuurilaitosten ylläpitoa tärkeämpää. Kristilliset puolustavat kulttuuriympäristöä kiivaiten, mutta kuulisivat kiinteistöistä Museoviraston ohella muitakin. — Arvorakennusten suojelussa pitää huomioida myös niiden omistajien mielipide, Juha Rantalainen (kd.) kommentoi kysymystä arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön suojelusta. Imatralla rakennettua kulttuuriympäristöä edusti vaalikoneessa Lähteen talon suojeleminen. Uusi valtuusto oli asiassa teatterin lisämäärärahaakin yksimielisempi: talo nurin kaupunkikuvan kehittymisen vuoksi. Lue koko uutinen:

