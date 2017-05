Uutinen

Etelä-Saimaa: LUM:n Saara Lipsaselle uusi ennätys kotikentällä Kimpisessä Lappeenrannan Marskin kisojen parasta antia oli jälleen keihään kilpailut. Viileässä tihkusateessa käydyn naisten kilpailun paras oli Tohmajärven Urheilijoiden Oona Sormunen 54,53. Lappeenrannan Urheilu-Miesten Saara Lipsanen nykäisi viimeisellään harjoituskaverin vanavedessä uuden ennätyksensä 53,41 ja varmisti paikkansa Puolassa käytäviin alle 23-vuotiaiden EM-kilpailuihin.Joensuussa talvehtiva Lipsanen on saanut harjoitella hyvän talven terveenä. Samoissa harjoituksissa on kirittäjinä ollut Sormusen lisäksi viime kesänä Suomen ykkösheittäjäksi noussut Heidi Nokelainen. Eteläkarjalaisiksi luettavia heittäjiä yhdistää yhteinen valmentaja Olavi Parjanen.Lipsaselle voi ennustaa hyvää kautta. Lappeenrannan kilpailu oli vasta kauden toinen, eikä sää todellakaan suosinut heittäjiä.— Tänään oli vähän asennon kanssa ongelmia, mutta sain viimeisellä kuitenkin lähtemään ihan hyvin, tyytyväinen heittäjä hymyili.Naisten kolmiloikkapaikalla Imatran Urheilijoiden Senni Salminen avasi kautensa kelpo tuloksella 13,18.— Kyllä se ihan tyydyttää tässä vaiheessa kautta.Salmisen viime kausi meni kahden nilkkaleikkauksen takia pilalle. Tänä kesänä päätavoitteet ovat Lipsasen tavoin nuorten EM-kisoissa, Suomen kärki haastetaan Seinäjoella.— Katsotaan sitten Kalevan kisoissa, jos joku lätkä tulisi. Tärkeintä on nyt kuitenkin pysyä ehjänä.Miesten keihäässä Etelä-Afrikan Rocco Van Rooyen (80,27) ja Argentiinan Braian Toledo (79,59) repivät korkeita kaaria ja hätyyttelivät 80 metrin rajaa. Lue koko uutinen:

