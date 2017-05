Uutinen

Etelä-Saimaa: Kouvolan Vekaranjärvellä käynnissä suursotaharjoitus — tältä siellä näyttää Kevät on edennyt siihen pisteeseen, että varusmiehillä on niin sadotun loppusodan aika. Karjalan prikaatin varusmiehet suorittavat viimeiset taisteluharjoituksensa kotimaastoissa Vekaranjärvellä, jossa perjantaihin asti jatkuvaan harjoitukseen osallistuu noin 1 800 varusmiestä ja henkilökunnan edustajaa. Harjoitus alkoi maanantaina. Repo 117 -nimen saaneeseen harjoitukseen osallistuu joukkoja Karjalan prikaatista, Pohjois-Karjalan rajavartiostosta sekä Raja- ja merivartiokoululta. Viikon aikana joukot harjoittelevat sekä puolustus- että hyökkäystaistelua ja aselajien yhteistoimintaa. Karjalan prikaatissa on nykyään kaikki maavoimien aselajit. Harjoitusalue on Vekaranjärven lähimaastojen lisäksi Selänpää—Pahkajärvi—Tuohikotti. Keskiviikkona järjestettiin taisteluharjoitus varuskunnan maastossa. Harjoitukseen osallistui muun muassa CV9030-rynnäkköpanssarivaunuja, liikkuvia Amos-kranaatinheitinjärjestelmiä sekä helikoptereita. Vastakkain olivat perinteiseen tapaan sininen ja keltainen osapuoli. Sininen puolusti, keltainen yritti murtaa itselleen huoltoreittiä, jonka siniset olivat onnistuneet katkaisemaan. — Tilanne käynnistyi hyvin nopeasti. Olimme vaunissa, kun tuli käsky jalkautua. Jouduimme käytännössä heti vihollisen tulen alle. Meidän ryhmämme kolahti ensimmäisenä. Tuli oli niin ankaraa, ettei päästy eteenpäin, mutta sitten muut ryhmät tulivat sivusta ja homma alkoi luistaa, kertasi keltaisella puolella hyökännyt upseerikokelas Ilari Arstila tilanteen etenemistä. Homma luisti niin hyvin, että aggressiivisesti sinisten puolustamaa kukkulaa valloittanut keltainen sai taistelussa suvereenin voiton. Tilanteen jälkeen oli aika kokoontua analysoimaan taistelun kulku. Karjalan prikaatissa on ollut keväästä asti käytössä järjestelmä, jonka avulla voidaan taistelun jälkeen seurata tv-ruudulta sen kulkua ja miettiä, mikä meni hyvin ja mikä huonosti. GPS-laitteet seuraavat tilannetta yksittäisten taistelijoiden tarkkuudella, ja niin sanottu kaksipuoleinen simulaattorijärjestelmä eli Kasi, jossa on aseissa laserlähettimet ja taistelijoiden kypärissä ja liiveissä vastaanottimet, kertovat, mihin ammutaan ja mihin osuu. — Karjalan prikaati on siitä hyvä, että täällä ollaan teknisesti ihan kärjessä. Haminassa ei oltu ihan tällä tasolla, reserviupseerikoulun Haminassa käynyt Arstila sanoi. Arstilalle menossa oleva harjoitus on palveluksen viimeinen. Aamuja on jäljellä 16. Oheisesta kuvagalleriasta näkyy, miltä keskiviikkoaamun harjoitus näytti Vekaranjärven tihkusateisessa mäntykangasmaisemassa.

