Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterässä juhlitaan, monivuotinen tavoite nousta Mestikseen on saavutettu: ”Kyllä tästä voi nauttia, ihan ansaitusti” Imatran Ketterässä tieto edustusjoukkueen noususta jääkiekon miesten Mestikseen otettiin riemuiten vastaan.— Fiilikset ovat hiton hyvät, koska olemme tehneet niin älyttömästi töitä viime vuosina. Tämä on meille iso asia. Tiedämme, että tämä ei ole tullut millään säkäpallolla, Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen kertoo.Seuraväki on puurtanut, jotta Ketterä täyttäisi Mestiksen vaatimukset urheilullisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti. Mestis-nousu asetettiin Ketterässä tavoitteeksi kolme vuotta sitten.— Nyt olemme sen saavuttaneet. Tiedän, että Mestistä on Imatralla odotettu. Divariajoista on puhuttu täällä niin paljon. Jatkossa pystymme tekemään oman polkumme siihen historiaan.Partanen muistuttaa, että edustusjoukkueen nousu on upea asia myös Ketterän junioreille.— Yhteistyömme on toiminut viime vuodet aivan loistavasti. Koko seurayhteisömme saa tästä huiman startin 60-vuotisjuhlavuoteemme.Ketterä olisi mielellään ratkaissut nousun Mestikseen pelaamalla. Partanen muistuttaa, että nousu oli tehty urheilullisesti erityisen vaikeaksi tänä keväänä.— Viime kauden joukkueemme, pelaajat ja valmennustiimi, ansaitsee tästä ison kunnian. Nostan Mensosen Jarnolle hattua korkealle. Hän on tehnyt ison homman meidän eteemme ja meidän kanssamme. Nyt Jääkiekkoliiton liittohallitus on päätöksellään todennut, että Ketterä kuuluu Mestikseen.— Ketterällä on 60 vuoden hieno tausta, hyvine ja huonoine aikoineen. Nyt pääsemme tekemään ihan omaa juttuamme, uusia tarinoita, uusia josepekkaloita ja jarilippojokia. Mestis on pelillisestikin hieno sarja.Partanen antaa kiitokset myös Imatran kaupungille, joka on panostanut viime vuosina merkittävästi uusiin urheilupaikkoihin. Uusi jäähalli valmistui vuonna 2011.— Näiden puitteiden ansiosta tämä on ollut ylipäätään mahdollista, puhutaan sitten Ketterästä, IPV:stä tai mistä tahansa muusta urheiluseurasta.Imatralaiset jääkiekon ystävät ovat tiedostaneet ja aistineet, mitä Ketterässä on oltu tekemässä. Ketterän edustusjoukkueen yleisömäärät ovat kasvaneet viitenä kautena peräkkäin.— Suomi-sarjan palaverissa sanoinkin, että ehkä kasvun tiemme oli jo siinä sarjassa kuljettu loppuun.Päättyneenä kautena yleisökeskiarvo oli 550 katsojaa per ottelu.— On ollut paljon ihmisiä, jotka kävivät vanhassa Näreharjussa aina katsomassa pelejä ja ovat löytäneet taas paikalle pitkän suvantovaiheen jälkeen.Kuinka paljon osaat arvostaa Ketterän tämän päivän tilannetta, kun tiedät, että muutama vuosi sitten seuran tila oli toisenlainen?— Kyllähän sitä osaa. Kyllä tästä voi nauttia, ihan ansaitusti. Pieni seurahan me edelleen olemme. Arvostan kaikkien meidän tekemistä. On ollut huikean hienoa katsoa, miten ideat ovat kehittyneet isossa porukassamme. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Ketter%C3%A4ss%C3%A4%20juhlitaan%2C%20monivuotinen%20tavoite%20nousta%20Mestikseen%20on%20saavutettu%3A%20%E2%80%9DKyll%C3%A4%20t%C3%A4st%C3%A4%20voi%20nauttia%2C%20ihan%20ansaitusti%E2%80%9D/2017122317523/4