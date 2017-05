Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterän kapteeni Jarno Lippojoki joogasi innolla Mestis-nousun kunniaksi: ”Otimme seurana taas askeleen eteenpäin” Tieto Mestis-noususta antoi poikkeuksellisen lisäsäväyksen Imatran Ketterän joukkueen keskiviikon harjoituksiin. — Ihan mahtavaa. Olen todella hyvillä mielin. Moni meistä oli tätä odottanutkin, varsinkin eilisten uutisten jälkeen. On ollut malttamatonkin fiilis, että pitääkö päätöksiä odotella tässä pitkäänkin. Hyvä, että tuli nopeasti, Ketterän kapteeni Jarno Lippojoki kertoo. Lippojoki muistuttaa, että Ketterä on tavoitellut nousua Mestikseen jo parin vuoden ajan. — Nyt sinne päästiin. Tyylihän oli mitä oli, mutta olen erittäin tyytyväinen. Otimme seurana taas askeleen eteenpäin. Nousu on mahtava juttu seuran ja koko Etelä-Karjalan kannalta. Lippojoki on Ketterän oma kasvatti. Hän palasi imatralaisseuraan ja sen kapteeniksi Ranskasta kesken kauden 2015—2016. Lippojoen mukaan yksi syy paluuseen Imatralle olivat tiedot, joita hän oli saanut Ketterän viime vuosien kehityksestä ja lähitulevaisuuden tavoitteista. — On hienoa pelata kasvattajaseurassa, nousta sen kanssa ja nähdä tätä uutta tulemista taas seuraavalla sarjatasolla. Tämä on joukkueen ja koko organisaation yhteistyön tulosta. Pelillisesti Ketterän oli kahtena viime keväänä ensimmäinen joukkue, joka jäi ilman Mestis-paikkaa. Päättyneellä kaudella Ketterä voitti Suomi-sarjan runkosarjan 36 ottelusta 34 ja pudotuspeleissä kaikki kuusi otteluaan. Tulosten perusteella Suomi-sarjalla oli Ketterälle urheilullisesti enää vähän annettavaa. — JHT:tä ja Pyryä vastaan oli kovat väännöt, mutta muuten Suomi-sarja oli odottelua, että alkaisi jo Mestis-karsinnat. Mestiksen karsintasarjassa se jäi kolmanneksi Iisalmen Peli-Karhujen ja Kajaanin Hokin taakse. — Karsintojen alussa ensimmäisissä peleissä huomasi, että kaverit ovat pelanneet 50 kovatasoista peliä kauden aikana. Meillä ne alkoivat vasta siitä. Aluksi se oli ihan totuttelemista siihen vauhtiin. Lippojoki tietää omakohtaisesti, mikä Ketterää odottaa Mestiksessä. Hän on tähän mennessä pelannut Mestiksessä 191 ottelua runkosarjassa ja 47 pudotuspeleissä ja voitti Mestiksen mestaruuden Kouvolan KooKoossa keväällä 2014. Lippojoen mukaan Mestis vaatii Ketterältä paljon, mutta joukkue on haasteeseen urheilullisesti valmis. — Kaverit ovat kovassa kunnossa. Kovaahan täällä on treenattu jo pitkään, koska tähtäimenä on ollut päästä Mestikseen vielä joku päivä. Olemme hyvin tulossa täältä. Minkälaiset harjoitukset teillä itse asiassa nyt oli, heti nousu-uutisen saapumisen jälkeen? — Tänään oli perinteinen keskiviikkojooga. Haemme vähän tähän rautakankimaiseen jääkiekkovartaloon jotain liikkuvuutta. Itse asiassa tosi hyvä harjoitus. Kyllä huomaa, että aika paljon jäykkyyksiä kropasta löytyy. Lue koko uutinen:

