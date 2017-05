Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterä on jo monin tavoin Mestis-kunnossa: ”Uskon, että meillä tulee olemaan tosi kilpailukykyinen joukkue” Imatran Ketterän valmistelut ensi kautta varten ovat jo pitkällä. Puheenjohtaja Mikko Partasen mukaan nousu Mestikseen tuo monenlaisia pieniä muutoksia suunnitelmiin. Esimerkiksi joukkueen ottelumäärä kasvaa, joka kasvattaa hieman myös kuluja. Toisaalta Mestis tarjoaa Ketterälle myös uusia mahdollisuuksia kasvattaa tuloja. Ketterä oli suuntaamassa Suomi-sarjaan ensi kaudeksi noin 400 000 euron liikevaihdolla. — Nyt puhutaan varmaan jostain 480 000 liikevaihtotavoitteesta, Partanen toteaa. Urheilulliset tulokset ja taloudelliset tunnusluvut kertovat, että Ketterä on monella tapaa jo valmis Mestikseen. Partasen mukaan Ketterän taustaväki on pyrkinyt kehittämään seuraa viime vuodet pikku hiljaa niin, että loikka Mestikseen ei ole toteutuessaan kovin iso. — Niin olemme myös tehneet. Nyt nousu ei vaadi meiltä mitään taikatemppuja kesän aikana, vain pieniä muutoksia sinne sun tänne. Olemme luottavaisin mielin. Mestis muuttaa joukkueen päivä- ja viikkorytmin. — Mestiksessä harjoitellaan pääsääntöisesti aamuisin ja iltapäivisin, ihan kuten liigassakin. Pelipäivät ovat keskiviikko, perjantai ja lauantai. Ketterä alkaa myös rekrytoida uusia ihmisiä talkooporukkaansa. — Pelejä on enemmän kuin ennen ja niitä on myös arkipäivisin, joten olisi hyvä, että niihin liittyvät tehtävät jakaantuisivat tasaisesti kaikille. Minkälaisia yhteistyökuvioita Mestis-nousunne tuo Ketterän ja SaiPan välille? — Tämä antaa huikeita mahdollisuuksia eteläkarjalaiselle jääkiekolle. Aika tietysti näyttää tarkemmin, mutta kummassakin organisaatiossa on töissä ihmisiä, joiden kanssa yhteistyö sujuu. Muuttaako nousu Mestikseen jollain tapaa joukkueen kokoamista? — Muuttaa. Suuntaviivat ovat selvillä, mutta urheilutoimemme tulee sopimusten kanssa julkisuuteen ihan viikon kahden sisällä. Uskon, että meillä tulee olemaan tosi kilpailukykyinen joukkue. Myynnillisesti Ketterä on Partasen mukaan paremmassa tilanteessa juuri nyt kuin aikoihin. — Esimerkiksi laidat ja jäät alkavat olla jo myyty. Yhteistyökumppanimme vastasivat aika hyvin viime vuoden menestykseen. Lue koko uutinen:

