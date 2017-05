Uutinen

Etelä-Saimaa: Keihäsvalmentaja Kari Ihalaisen suojatit yrittävät sopeutua Kimpisessä suomalaiseen kesäsäähän – ”Suomi tuntuu vähän kylmältä paikalta keihäänheittoon” Lappeenrannan yleisurheilukauden avauskilpailussa Marskin kisoissa nähdään tänään keskiviikkona kansainvälisiä keihäsmiehiä. Suomalaisvalmentaja Kari Ihalaisen suojatit Braian Toledo, 23, ja Rocco van Rooyen, 24, ovat molemmat yli 80 metrin heittäjiä, mutta heitä arveluttaa, kuinka sopeutuminen sopeutuminen suomalaiseen kesäsäähän onnistuu. — Minulla tämä on kauden toinen kilpailu Suomessa. Täällä on vähän kylmempää kuin Etelä-Afrikassa, josta olen kotoisin. Mikä tahansa tulos 80 metrin paremmalle puolelle olisi hyvä suoritus, van Rooyen kertoo. Talvi meni Argentiinassa Argentiinalainen Toledo on viime kesän olympiafinalisti, joka on lennättänyt 700-grammaista poikien keihästä aikanaan yli 89 metriä, pidemmälle kuin kukaan muu. Miesten 800 gramman keihäällä hänen ennätyksensä on 83,32, joka syntyi kaksi vuotta sitten Pekingin MM-kisoissa. — Minäkin olisin tyytyväinen 80 metrin ylitykseen. Myös minulle tämä on kesän toinen kilpailu, ensimmäisen kisani heitin Vantaalla. Sen perusteella Suomi tuntuu vähän kylmältä paikalta keihäänheittoon. Van Rooyenin viime kauden sotki kyynärpäävamma, ja hän heitti vain yhdessä kilpailussa. Eteläafrikkalaisen kahden vuoden takainen ennätys on 85,39. Hänen tämän kauden paras tulos on maaliskuussa kotimaassa tempaistu 84,09. — Rocco oli neljä vuotta sitten ensimmäisiä kertoja Suomessa ja treenasi talvella Kuortaneella. Roccolle olen etävalmentaja, mutta Braianin kanssa olemme aika paljon yhdessä, talvella Argentiinassa kaksi kuukautta viettänyt Ihalainen selvittää. Kohti Tokion olympialaisia Toledon kanssa konkarivalmentaja aloitti yhteistyön viime kesänä. — Ensimmäiset ohjelmat teimme ennen olympialaisia. Sen jälkeen hän kysyi, että voinko ruveta henkilökohtaiseksi valmentajaksi. Sanoin, että joutaahan tässä. Ihalaisen mukaan kaksikon kanssa on tarkoitus jatkaa yhteistyötä Tokion olympialaisiin asti. Suunnitelmana on, että kolmen vuoden päästä 90 metriä alkaisi olla jo lähellä. — He ovat vielä nuoria poikia. Ensin pitää saada vähän kauroja kropan ympärille. Roccolla sitä on, mutta Braianilla ei vielä ole. Kimmoisuutta pitäisi saada myös. Hän ei ole koskaan niitä tehnyt. Kaikki on hänelle ihan uutta. Ihalainen kuvailee tekemistä riittävän, kun reilun 80 metrin heittäjästä aletaan kehittyä kohti 90 metrin kerhoa. — Kyllä siinä pitää olla vähän sytkyjä takana. Sytkyillä hän tarkoittaa vuosien mittaan kasvatettua voimaa, mikä ei tule hetkessä. — Hyvällä tiellä ollaan menossa, vaikka paikat meinaavat olla vähän kipeinä, koska uusia liikkeitä on tullut mukaan. Mutta siihen tottuu, suomalaiseen systeemiin, Ihalainen kertoo. 300 metriä spesiaalilajina Naisten keihäskisassa Kimpisessä heittävät Oona Sormunen ja Lappeenrannan Urheilu-Miesten Saara Lipsanen. Naisten kolmiloikassa on mukana Imatran Urheilijoiden SM-mitalisti Senni Salminen. Tyttöjen ikäkausiennätyksiä pilkkonut LUM:n Moona Korkealaakso osallistuu puolestaan 2 000 metrille. Kisojen ohjelmassa on myös harvinaisempi pikamatka: 300 metriä. — Lähinnä 400 metrin juoksijat haluavat alkukesästä juosta lyhyempää matkaa ja 200 metrin juoksijat haluavat joskus vetää vähän ylipitkän vedon, perustelee LUM:n puheenjohtaja Mauri Auvinen. Lue koko uutinen:

