Etelä-Saimaa: Imatra ostaa tulevaisuutta Saimaalta — valtuusto hyväksyi saarikaupat Viheralueita kaupunkilaisten virkistäytymiseen vai rantatontteja pohatoille? Tätä pohdittiin Imatran kaupunginvaltuustossa maanantaina, kun valtuusto myönsi 1,1 miljoonan lisämäärärahan Saimaan saarten ostoon Tornatorilta. Saarikaupat hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuustossa käydyn keskustelun perusteella saarten käyttötarkoituksesta on odotettavissa sen sijaan vääntöä. Pasi Saajanlehdolla (kok.) on asiasta jo kirkas näkemys. Hänestä saarikauppa on askel kohti tulevaisuutta. — Imatralla ei ole ollut rantaa, johon rakentaa. Toivon, että uusi valtuusto ottaa rohkeita askeleita, että saadaan sellaisia tontteja, jotka houkuttelevat Imatralle teollisuuspatruunoita ja työpaikkoja tuovia yrittäjiä, Saajanlehto maalailee. Veikko Hämäläinen (sd.) on osin samoilla linjoilla. Hän korosti, ettei Imatran talous kestä jatkuvaa väestön vähenemistä. Kaupunkiin pitää saada ihmisiä ja yrityksiä. Hänestä maan hankkiminen saarista on hieno ja kauaskantoinen satsaus. Heikki Luukkanen (sd.) korosti saarten merkitystä virkistys- ja suojelualueena. — Otetaan rauhallisesti, katsotaan millaisia kaavavaihtoehtoja saadaan. Ei tällä niin kauhea kiire tarvitse olla, Luukkanen jarrutteli. Haapasaaren, Mikonsaaren ja Kuusikkosaaren tulevaisuuteen palataan yleiskaavan päivityksessä. Työ on jo alkanut ja kestää useamman vuoden. Yhdeksäs ylijäämäinen tilinpäätös peräjälkeen Kokouksessa hyväksyttiin myös viime vuoden tilinpäätös ja luotiin silmäys valtuustokauden tapahtumiin. Valtuuston puheenjohtajan Niina Malmin (sd.) sanoin vuosiin on mahtunut surua ja epätoivoa, mutta myös iloa ja onnistumisia. Se, että Imatra teki jo yhdeksäntenä vuotena peräkkäin ylijäämäisen tilinpäätöksen, ei ole sattumaa, vaan määrätietoisen ja rohkean työskentelyn tulosta. Näin todettiin useammallakin suulla. Anna Helmisen (kok.) mukaan esimerkiksi kaupungin toimintojen yhtiöittämiset ovat olleet äärimmäisen hyvä ratkaisu. — Hyödyt ovat osoitettavissa myös euroissa, Helminen sanoo. Lue koko uutinen:

