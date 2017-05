Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyvästit Rakuunamäen sotkulle — rakennukselle pohditaan tulevaa käyttöä Telamiinat on syöty Lappeenrannan Rakuunamäen sotilaskodissa. Sen sulkeutuu tänään lopullisesti. Sotilaskoti palveli Rakuunamäellä varusmiehiä ja puolustusvoimien henkilökuntaa samassa rakennuksessa lähes 95 vuotta.Telamiina eli tellu oli sen suosikkileivonnainen. Se on kierremunkki, jota myydään vain Lappeenrannan sotilaskodeissa. Niistä toinen jatkaa Leirikentällä, ja sostilaskoti toimii myös armeijan ampuma-alueella Taipalsaarella harjoitusten aikaan. Rakuunamäen sotilaskodissa järjestettiin myös yleisötilaisuuksia, joista viimeinen oli kansallisen veteraanipäivän juhla 28. huhtikuuta. Sen jälkeen Rakuunamäen sotkussa tarjoiltiin yleisölle vielä paikan herkkuja 13. toukokuuta, jolloin myynnissä oli jäljellä ollutta irtaimistoa. Rakuunamäelle jää sotilaskotirakennus, jonka tuleva käyttö on pohdinnassa kuten koko Rakuunamäen tulevaisuus. Maasotakoulu on vetäytymässä sieltä Leirikentälle.. Ehdotuksissa sotkuun on sijoitettu muun muassa ratsuväkimuseo ja Lotta-museo sekä Fazerin tehtaanmyymälä. Rakuunamäen sotilaskoti sulkee ovensa Ylen mukaan tänään kello 14.30. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Hyv%C3%A4stit%20Rakuunam%C3%A4en%20sotkulle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89rakennukselle%20pohditaan%20tulevaa%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%A4/2017122316459/4