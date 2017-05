Uutinen

Etelä-Saimaa: Häiriköihin kyllästyneet kauppiaat suunnittelevat turvamyyjän palkkaamista Joutsenossa – Poliisi aloitti tehopartioinnin keskustataajamassa Kauppiaat ovat kyllästyneet Joutsenon keskustataajamassa esiintyvään häiriökäyttäytymiseen. Markku Kujala Joutsenon Minimanista kertoo, että suurimmat ongelmat alueella ovat näpistely ja häiritsevä käytös. — Näpistely on yksi. Sitten ovat päihteiden vaikutuksen alaisena olevat asiakkaat, jotka käyttäytyvät uhkaavasti toisia asiakkaita ja myymälähenkilökuntaa kohtaan. Kujala sanoo, että ongelmia on lähes päivittäin. — Useimpina päivinä viikolla on haasteita. Viikonloppuun se tietysti kulminoituu. Mitä lähempänä viikonloppua ollaan, sitä enemmän sitä näkyy. Kujalan mukaan tilanne on jatkunut ongelmallisena jo vuosia. Säiden lämmetessä keväällä häiriökäyttäytymisten määrä on taas lisääntynyt. — Näpistelijät ovat yleensä nuorempia. Häiriökäyttäytyjät ovat usein vanhempaa ikäluokkaa. Lue koko uutinen:

