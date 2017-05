Uutinen

Etelä-Saimaa: Akvarelli Pikisaaresta tai valokuva vedystä? Kuvataidetapahtuman tavoitteena on houkutella kaikenikäisiä taiteen pariin Jos taltioisit palan Lappeenrantaa maalaukseen tai valokuvaan, mitä kuvassa näkyisi? Kaupunginlahti suihkulähteineen, vesitorni tai ehkä venäläinen bussirivistö automarketin edustalla? Lappeenrannan taideyhdistys haluaisi nähdä mahdollisimman paljon erilaisia kuvia tästä kauniista, historiallisesta ja monikulttuurisesta kaupungista. Yhdistys järjestää kesän aikana kaikille avoimen kuvataidetapahtuman Lappeenranta kuviksi, jonka tarkoitus on kannustaa kaikki halukkaat tekemään Lappeenranta-aiheista taidetta — Halusimme asettaa mahdollisimman vähän mitään ennakkoehtoja. Kaikki toteutustavat ovat yhtä hyviä, yhdistyksen puheenjohtaja Martti Lahikainen sanoo. Kyse ei ole kuvataidekilpailusta, vaan töistä on tarkoitus koota näyttely Galleria Kaakaopapuun Lappeenrannan kuvataidekoululle. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/31/Akvarelli%20Pikisaaresta%20tai%20valokuva%20vedyst%C3%A4%20Kuvataidetapahtuman%20tavoitteena%20on%20houkutella%20kaikenik%C3%A4isi%C3%A4%20taiteen%20pariin/2017122317607/4