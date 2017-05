Uutinen

Etelä-Saimaa: Vuoksenniskan koulun valmistuminen Imatralla viivästyy — uuteen kouluun astellaan vasta syksyllä 2019 Imatra lykkää Vuoksenniskan koulun rakentamista entisestään. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan uuden koulun piti aueta koulutyölle jo syksyllä 2018. Nyt ajankohtaa on venytetty vuodella eteenpäin. Koulukeskuksen suunnitellaan valmistuvan toukokuussa 2019. Taustalla on suunnitelmien kanssa tullut kiire. Kaupunki haluaa aikalisällä kohentaa sekä pedagogista suunnittelua että rakentamisen laatua. Myös uudisrakennuksen tilojen käyttöä aiotaan entisestään tehostaa. Aikataulu lykkääntyi jo kertaalleen, kun valmistumisajankohtaa siirrettiin syyslukukauden 2018 alusta saman vuoden marraskuulle. Nyt suunnitelmien odotetaan valmistuvan tämän vuoden syyskuussa, jotta rakentamaan päästäisiin helmikuussa. Koulu aiotaan kaupunginhallituksen maanantaina linjaaman uuden aikataulun mukaan ottaa käyttöön elokuussa 2019. Vuoksenniska on yksi Imatran kolmesta koulukeskuksesta, joihin yhdistetään lähivuosina muut kaupungin koulut. Vuoksenniskan mäelle nousevan uudisrakennuksen valmistumisesta onkin väännetty päätöksenteon eri vaiheissa reippaasti. Viimeksi helmikuussa nokkapokassa olivat kaupunginhallitus ja hyvinvointilautakunta, joista jälkimmäinen olisi halunnut rakentaa uuden koulun vaiheittain. Vuoksenniskan koulun rakentaminen yhdessä vaiheessa varmisti sen, että Kaukopään koulu lakkautetaan uusien tilojen valmistuttua. Kaukopääläisille vaiheittainen rakentaminen olisi maistunut paremmin. Siten Kaukopään koulua olisi käytetty vielä siihen asti, kun sen tilat olisivat olleet toimivat. Virasojan koululaiset puolestaan päätyivät viime vuoden lopulla koululakkoon vastustaessaan väistötilojensa hajasijoitusta. Virasojalaisille uusi pysyvä koulu on luvattu vasta Vuoksenniskan uuteen koulurakennukseen. Uudistiloihin sijoittuvat Linnalan kentälle ja Vuoksenniskalle hajasijoitettuna olevat Virasojan koululaiset, Kaukopään koululaiset sekä Tainionkosken luokkamuotoinen erityisopetus. Vuoksenniskan uudesta koulukeskuksesta odotetaan liikenevän harrastustiloja myös urheiluseuroille. Kaikkiaan uusi koulu tarjoaa 3200 neliön tilat 350 oppilaalle. Rakennuksen hinta-arvio on kymmenen miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/Vuoksenniskan%20koulun%20valmistuminen%20Imatralla%20viiv%C3%A4styy%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89uuteen%20kouluun%20astellaan%20vasta%20syksyll%C3%A4%202019/2017522311901/4