Etelä-Saimaa: Vasta perustettu Lappeenrannan Tanssiteatteri treenaa Sudenmorsianta Lappeenrannan Tanssiteatteri valmistelee ensimmäistä produktiotaan. Aino Kallaksen Sudenmorsian nähdään näillä näkymin ensi tammikuussa. Kaupungissa ei ole ollut aiemmin ammattimaisesti toimivaa tanssiteatteria. — Koska asia on uusi, pistimme nimeksikin yksinkertaisesti Lappeenrannan Tanssiteatteri. Tahdomme kehittää ammattimaista tanssiteatteria Etelä-Karjalassa, sanoo tanssija-tanssinopettaja Anna-Maria Paadar, yksi perustajajäsenistä. Paadarin lisäksi tanssiteatterissa ovat mukana hänen kollegansa Sanna Salama, ohjaaja Aapo Stavén ja rumpali Ossi Välimäki. — Nykytanssikenttä on pieni koko Itä-Suomessa, toteaa Salama. Lappeenrannassa ja Imatralla on nähty ammattilaisten nykytanssiteoksia ja tanssiteatteria lähinnä vierailijoiden ansiosta. Kulttuurin monitoimijat asialla Tanssiteatterin pystyyn ponkaissut nelikko toimii monella kulttuurin saralla ja he ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin. Paadar toimii tanssinopettajana Lappeenrannan Tanssiopistossa ja Salama Two Stepissä. He ovat treenanneet yhdessä duoja. — Aloimme miettiä, että olisi niin siistiä, kun kaupungissa olisi oma tanssiteatteri, Paadar sanoo. Stavén toimii ohjaajana Rata-ryhmässä ja opettaa taidekoulu Estradissa. Välimäki on myös mukana Rata-ryhmän produktiossa, soittaa kahdessa bändissä ja ohjaa bänditoimintaa nuorten palveluspiste Ohjaamossa. Neuvotteluja kaupunginteatterin kanssa Tanssiteatterilaiset toivovat, että pääsevät esittämään Sudenmorsianta Lappeenrannan kaupunginteatterin pienelle näyttämölle. — Käymme kaupunginteatterin kanssa neuvotteluja hyvässä hengessä, kertoo Stavén. Aino Kallaksen kirjoittama Sudenmorsian on ohjaaja Stavénin valinta tanssiteatterin ensimmäiseksi produktioksi. — Minulla on suuri fiksaatio suomalaisiin klassikoihin, Stavén virnistää. Nelihenkinen tiimi alkoi harjoitella Sudenmorsianta tämän vuoden alussa. Heillä kaikilla on niin monta rautaa tulessa, että harjoitteluaikaa pitää hakea. Harjoittelutilaa järjestyy tanssiopistosta ja Two Stepistä. Sudenmorsiamessa ovat mukana myös tanssija Emilia Pulli sekä sellisti Laura Tykkyläinen. Lappeenrannan Tanssiteatteri kehittää toimintaansa kolmen apurahan turvin. Ne se sai kaupungilta, Etelä-Karjalan Kulttuurirahastolta ja Alfred Kordelinin säätiöltä. — Kun pistää tanssiteatterin tyhjästä käyntiin, siinä on paljon hommaa, Paadar sanoo. Tanssiteatteri ei markkinoi vielä toimintaansa, eikä sillä ole toistaiseksi nettisivujakaan. — Valmistelemme asioita rauhassa ja alkusyksystä alamme lanseerata tanssiteatteria enemmän, Stavén sanoo. Lue koko uutinen:

