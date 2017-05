Uutinen

Etelä-Saimaa: Tällaisen aluksen Stella Polaris ostaa – katso video Blue White Eaglen sisätiloista Vuodesta 2011 Rauhan satamassa Lappeenrannassa lojunut Blue White Eagle -alus on lähempänä lähtöä kuin koskaan aiemmin. Lappeenrannan seudun ympäristötoimi päättää tiistai-iltana aluksen myymisestä Stella Polarikselle, jolla on selkeät suunnitelmat aluksen tulevaisuudelle. Myyntihinnaksi on tulossa 2 000 euroa. Stella Polaris on ilmoittanut siirtävänsä laivan pois Rauhasta kahden viikon kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Blue White Eagle on tarkoitus hinata Viron Narvaan kunnostettavaksi ravintola- ja majoituskäyttöön. Etelä-Saimaa kävi tutustumassa Blue White Eagleen maaliskuussa. Alla olevalta videolta voit katsoa, miltä aluksen sisätilat näyttävät nykyään. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/T%C3%A4llaisen%20aluksen%20Stella%20Polaris%20ostaa%20%E2%80%93%20katso%20video%20Blue%20White%20Eaglen%20sis%C3%A4tiloista/2017122312373/4