Etelä-Saimaa: Saimaan kanavalla vilkastuvaa, rahtiliikenteen määrä on herkkä taloustilanteen mittari Saimaan rahtiliikenne on alkanut vilkkaana tällä purjehduskaudella. Ylitarkastaja Jukka Väisänen Liikennevirastosta kertoo, että ensimmäisellä viikolla kanavan avautumisen jälkeen oli paljon tulijoita. Sitten hiljeni viikoksi, kunnes rahtilaivoja on jälleen alkanut ilmoittautua. — Esimerkiksi viime viikko oli melko vilkas, kun Venäjältä on tuotu raakapuuta. Väisäsen mukaan Saimaan kanava kertoo herkästi kulloisenkin taloustilanteen. Viime vuosi mentiin laiva- ja rahtimäärien mukaan alamäkeä. Nyt on toivoa, että purjehduskauden lupaava alku vahvistaa ennusteet talouden varovaisesta elpymisestä. Varustamot varovaisia ennusteissaan Pellettien rahtaus Kiteen Puhoksesta Tanskaan työllistää Saimaalla porvoolaista Prima Shipping -varustamoa. Kaupallinen rahtauspäällikkö Jimmy Gustafsson kertoo, että rahtaukset sisämaan satamista eivät ole varustamon ydinaluetta, mutta silti tärkeä osa vientisopimuksista. Hän laskee, että Saimaalle tulee tämän purjehduskauden aikana noin 15—20 käyntiä. — Se on enemmän kuin viime vuonna. Harmina on, että pellettirahti noudetaan tyhjällä aluksella. Kustannusten kannalta olisi tehokkaampaa, jos lastia olisi sekä Saimaalle tullessa että sieltä lähtiessä. Gustafsson arvioi, että vain neljällä Suomen lipun alla purjehtivista rannikon varustamoista on enää rahtialuksia, jotka ovat kelpoisia ajamaan Saimaalla. Turkulaisen Meri-Auran alukset ovat kuuluneet vuosia vakituisiin Saimaan rahtisatamien kävijöihin. Varatoimitusjohtaja Beppe Rosinin mukaan tällä hetkellä he niin kuin monet muutkin odottavat, että yleinen taloustilanne piristyisi. Varustamo ei ole toistaiseksi solminut Saimaalle rahtisopimuksia kuluvaa kautta varten. — Satunnaisia hakurahteja varmasti kesän aikana ilmaantuu, ja niiden määrä on tiedossamme vasta syksyllä. Tilanne vastaa viime purjehduskautta. Laivoissamme kulkee kuivarahtia kuten lannoitteita, metsäteollisuuden tuotteita, haketta ja hiekkaa. Rosin kiirehtii Saimaan kanavalle pitempiä sulkuja, joihin mahtuisivat myös isommat rahtilaivat. Nykyisin Saimaalla operoivat alukset eivät edusta taloudellista aluskokoa. Savonlinnalaisen Mopron toimitusjohtaja Olavi Tyrsky antaa alkukesän kuljetuskysynnälle arvosanan välttävä. Hän arvelee, että Saimaalla on ilmeisesti liikaa kuljetuskapasiteettia, koska osaa aluksista joutuu makuuttamaan. — Näillä näkymin kausi ei yllä lähelläkään parhaita. Lue koko uutinen:

