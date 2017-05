Uutinen

Etelä-Saimaa: Ruokolahti satsaa miljoona euroa Ita Nordiciin: Puntalan tuotantotiloja laajennetaan Ruokolahden kunnanvaltuusto sitoutui viimeisessä kokouksessaan merkittävään elinkeinopoliittiseen investointiin. Kunta toteuttaa metalliteollisuuden alihankintayrityksen Ita Nordicin tuotantotilojen laajennuksen Puntalan teollisuusalueella. Nykyisen 2 600 neliön hallin yhteyteen rakennetaan tuhannen neliön laajennusosa. Laajennus maksaa kunnalle 1–1,2 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Ita Nordic itse investoi koneisiin ja laitteisiin noin kaksi miljoonaa euroa. Kunnanvaltuustossa kunnan osuus herätti vilkasta keskustelua. Sävy oli pääsääntöisesti myönteinen. Matti Jaatinen (kesk.) muistutti, että kyse on toimivasta yrityksestä, jonka toimintatavat on opittu tuntemaan. — Ihan oikea kohta lähteä satsaamaan. Tällaisia yrittäjiä kaivattaisiin Ruokolahdelle enemmän, Jaatinen hehkutti. Ita Nordicin yrittäjä on imatralainen Tommi Matikainen. Vesa Kokkonen (sd.) puhui pitkään kunnalle kalliiksi tulleesta Koivukeskuksesta, jonka raunioille Puntalan teollisuusalue on rakennettu. Kokkosta huolestuttaa, että kunta käy rakentamaan teollisuustilaa yksityiselle yritykselle velkarahalla. Silti hänkin totesi pitävänsä investointia perusteltuna. — Parempi pitää vuokralainen kuin hylätä se, Kokkonen sanoi. Matti Jaatisen mukaan Puntalan teollisuusalueella on tällä hetkellä jo enemmän työpaikkoja kuin Koivukeskuksessa konsanaan. Hänestä Koivukeskuksen perinnöstä pitäisi olla ylpeä ja vanhat murheet jo unohtaa. — Ollaan kiitollisia, että aikanaan oli rohkeita valtuutettuja ja yrittäjiä, Jaatinen painottaa. Myös Timo Kärki (kok) liputti investoinnin puolesta. Kannattavuuslaskelmien ja kunnan tuottovaatimuksen mukaan investointi tulee Kärjen mukaan ”hyvin kohtuullisessa ajassa” maksettua takaisin. Ita Nordicin laajennuksen yksityiskohtainen suunnittelu on tarkoitus toteuttaa tämän kesän aikana. Laajennuksen on määrä valmistua 2018 kesään mennessä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/Ruokolahti%20satsaa%20miljoona%20euroa%20Ita%20Nordiciin%3A%20Puntalan%20tuotantotiloja%20laajennetaan/2017522310956/4