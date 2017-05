Uutinen

Etelä-Saimaa: Punkkikausi on alkanut Etelä-Karjalassa — katso Eksoten ohjeet purematapauksissa Punkkikausi on alkanut Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote muistuttaa, ettei punkin purema ole vaarallinen, mutta ennaltaehkäisyyn on syytä panostaa. Puutiaisen eli punkin puremakohtaan kehittyy usein pieni kyhmy tai punoitusta, joka ei välttämättä ole punkin levittämän borrelioosin oire. Metsään mentäessä kannattaa käyttää pitkähihaista paitaa ja pitkälahkeisia housuja. Vaaleat vaatteet auttavat huomaamaan mahdolliset vaatteissa kiipeilevät punkit, ja kun tulee metsästä, kannattaa tehdä punkkitarkastus. Erityisen hyvin punkit viihtyvät varjoisissa ja kosteissa pensaikoissa. Jos punkki on kiinnittynyt ihoon, tulee punkki poistaa mahdollisimman pian itse punkkipihdeillä, pinseteillä tai sormin. Puremaärsytys iholla voi kestää muutaman päivän, mutta punkin purema ei vaadi välitöntä päivystyskäyntiä. Mikäli epämääräistä oireilua tulee myöhemmin, kuten kuume, lihaskivut, päänsärky ja ihottuma, tulee hakeutua lääkärin arvioon ottamalla puhelimitse yhteyttä terveys- tai hyvinvointiasemalle niiden aukioloaikoina. Purema voi vaatia antibioottihoidon, jos punkin pureman kohdalla on ihottumaa vielä 3–5 vuorokauden kuluttua. Tyypillisimmillään borrelia aiheuttaa rengasmaisen ihottuman. Eksote muistuttaa tiedotteessaan, että kotiin ja kesämökille on hyvä varata esimerkiksi punkkipihdit, kipu- ja allergialääkettä, hydrokortisonivoidetta, kyypakkaus, haava- ja sidostarvikkeita, haavanpuhdistusainetta. Epäselvissä tilanteissa Eksote neuvoo ottamaan ensin yhteyttä puhelimitse terveys- ja hyvinvointiasemiin virka-aikana. Mikäli ei ole varma, vaatiiko asia iltaisin tai viikonloppuina päivystyskäynnin, voi soittaa Etelä-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystyksen puhelinnumeroon 05 352 5743 tai Honkaharjun kiirevastaanoton puhelinnumeroon 05 352 0980. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/Punkkikausi%20on%20alkanut%20Etel%C3%A4-Karjalassa%20%E2%80%94%20katso%20Eksoten%20ohjeet%20purematapauksissa/20171349/4