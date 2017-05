Uutinen

Etelä-Saimaa: Näin lappeenrantalaiset viettävät kesälomaansa Ilmatieteen laitos lupaa seuraavalle seitsemälle päivälle tasaisen varmaa kymmenen asteen kesäsäätä. Kesälomat kolkuttelevat kuitenkin jo oven takana. Etelä-Saimaa selvitti lappeenrantalaisten kesälomasuunnitelmia. Sää mietitytti useimpia, mutta pääosin loman lähestyminen ilahdutti sääennustuksesta riippumatta. Loman suosikkiaktiviteetteja olivat gallupin perusteella mökkeily, sienestys, marjastus ja kalastaminen. Jenni Lind Minulla on 2,5-vuotias poika, Iivo, ja toinen lapsi syntyy kesällä. Kesä menee siis äitiyslomalla. Mieheni loma alkaa juhannuksesta, ja hän jää sen jälkeen isyyslomalle. On mukavaa, kun voimme viettää porukalla koko kesän yhdessä. Kesällä tekeminen ei riipu säästä, sillä sadevaatteet on keksitty. Käymme paljon puistossa ja Iivon kanssa urheilukoulussa. Anu Lindgren Minulla on lomaa heinäkuun alusta alkaen neljä viikkoa. Palasin juuri viikon lomalta, joten ajatus kesälomasta on vielä vähän utopistinen. Säät vähän mietityttävät. Jos on viileää, täytyy ehkä lähteä jonnekin reissuun. Puolisoni on koko kesän töissä, joten tuskin lähden minnekään kauas. Keräilen marjoja ja sieniä ja luen varmasti kirjoja. Saku Kontunen Minulla on kesälomaa kaksi viikkoa juhannuksesta alkaen. Odotan sitä todella innolla. Minulla ei ole mitään erityisiä suunnitelmia, täytyy varmaan olla sisällä jos on huono sää. Ei sää kuitenkaan paljoa vaikuta, loma on aina loma. Myöhemmin syksyllä minulla on vielä lisää lomaa, mutta ajankohta ei ole vielä tiedossa. Mia Salonen Lomailen kolme viikkoa 10. heinäkuuta alkaen. Toivottavasti silloin on hyvät kelit. Asumme koko kesän mökillämme Savitaipaleella, ja myös loma menee siellä. Kalastamme, marjastamme ja sienestämme. Tarkoitus on kuitenkin ottaa rennosti, eikä luvassa ole mitään työleiriä. Marjo Kuittinen Minulla on vain yhdeksän päivää lomaa, sillä olen aloittanut näissä täissä aika vasta. Sekin tuntuu silti ruhtinaalliselta, sillä olen aiemmin ollut 16 vuotta yrittäjänä, eikä silloin ollut lomaa oikeastaan koko aikana. Aion kalastella, se on lempiharrastukseni. Vietän loman todennäköisesti heinäkuussa, jolloin järvistä nousee kuhaa. Kylmä ilma ei vaikuta kalastukseen, mutta tuuli haittaa pienellä veneellä liikkumista. Aleksi Kemppinen Minulla on kyllä kesäloma, mutta sen ajankohta ei ole vielä tiedossa. Sitä saa kyllä toivoa, mutta en ole vielä miettinyt, mikä olisi paras ajankohta. Minulla ei ole erityisiä suunnitelmia, olen varmasti mökillä ja frisbeegolffaan. Sää kyllä vaikuttaa tekemiseen, en mene radalle jos sataa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/N%C3%A4in%20lappeenrantalaiset%20viett%C3%A4v%C3%A4t%20kes%C3%A4lomaansa/2017122309205/4