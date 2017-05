Uutinen

Etelä-Saimaa: Lautakunta päätti myydä aavelaivan, Blue White Eaglen hinnaksi 2 000 euroa Joutsenon Rauhan rannassa pötköttävä Blue White Eagle -alus myydään 2 000 eurolla Stella Polaris Finland Ab:lle. Se on Ylämaalla toimiva yritys, jonka toimiala on kaupparekisterin mukaan hedelmien, marjojen ja kasvisten jalostus ja säilöntä.Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta päätti aluksen myynnistä tiistai-iltana.Siirtosopimuksen ja kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen yhtiöllä on kaksi viikkoa aikaa siirtää alus pois Rauhan rannasta. Stella Polariksen toimitusjohtaja on Seppo Karvinen kertoo aikovansa hinauttaa aluksen Viron Narvaan.Alus on tarkoitus kunnostaa ensi talvena. Sen jälkeen Stella Polaris suunnittelee avaavansa laivassa kahvilan ja majoituspalveluja. Lue koko uutinen:

