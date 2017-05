Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan kokoomus lähtee aktiivisesti Sauli Niinistön valitsijayhdistyksen toimintaan – ”Pitää sopia, miten yhteistyökuviot maakunnissa hoidetaan” Lappeenrannan kokoomuksen kunnallisjärjestö lähtee aktiivisesti mukaan presidentti Sauli Niinistön valitsijayhdistystoimintaan. Puheenjohtaja Helena Puolakka kertoo, että kunnallisjärjestö kokoaa ihmisiä mukaan toimintaan. Valitsijayhdistyksen vetäjää Etelä-Karjalassa ei ole vielä päätetty. — Vielä ei ole ollut puhetta asiasta, koska uutinen tuli tietoon vasta maanantaina, eikä meillä ollut etukäteistietoa. Meillä on laaja piiri. Täytyy käydä keskustelua, miten asiaa ryhdytään järjestämään maakunnittain. Pitää sopia, miten yhteistyökuviot ja vastuut maakunnissa hoidetaan. Presidentti Sauli Niinistö ilmoitti maanantaina hakevansa presidenttiehdokkuutta jatkokaudelle valitsijayhdistyksen kautta. Presidenttiehdokkuuteen tarvitaan 20 000 allekirjoitusta. Valitsijayhdistyksen asiamieheksi on ryhtymässä kangasalalainen Heikki A. Ollila. Puolakka ei osaa vielä tässä vaiheessa sanoa, miten valitsijayhdistyksen toimintaa lähdetään käytännössä toteuttamaan Etelä-Karjalassa. — Sitä on todella vaikea lähteä yksilöimään. Täytyy saada tietoa Ollilalta ja piirin toiminnanjohtajalta, miten toimitaan. Puolakka kertoo, että Niinistön ilmoitus valitsijayhdistyksen käytöstä tuli hänelle yllätyksenä. — Henkilökohtaisesti tuen ja kannatan tätä. Niinistö on koko ajan profiloitunut koko kansan presidenttinä. Tämä tukee sitä tapaa toimia. Lue koko uutinen:

