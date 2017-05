Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Kesäloma on etuoikeus, satoi tai paistoi Heinäkuussa Suomi on lomalla. Tämän huomaa ainakin silloin, kun itse töissä ollessaan yrittää saada ihmisiä kiinni puhelimitse. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2015 yli 30 prosenttia Suomen työllistetystä työvoimasta oli lomalla heinäkuussa. Kesäkuussakin työssäkäyvistä lomaili 13 prosenttia. Minä ja monet muu opiskelijat olemme viimeksi viettäneet kesälomaa kymmenisen vuotta sitten. Talvet menevät opinnoissa ja kesät töissä. On tietenkin onnekasta, että töitä on. Loman puute kuitenkin kiristää hermoja etenkin niitä ihmisiä kohtaan, jotka valittavat vaikkapa lomasäistään. Monella alalla työsuhteet ovat muuttuneet yhä katkonaisemmiksi, ja osa-aikatyön määrä lisääntyy. Eläkeviran sijaan oma sukupolveni haaveilee edes vuoden mittaisista työpätkistä. Sijaisuuksien ketjuttuessa myös lomien pitäminen vaikeutuu, sillä lomapäiviä ei ehdi kertyä. Mikäli osa-aikaisuus ja määräaikaisuudet jatkavat kasvavana trendinä, voi heinäkuussa lomailevien ja ylipäätään kesälomiaan viettävien määrä tulevaisuudessa pienentyä. Kiinnostavaa onkin miettiä, mihin kaikkeen tämä voi vaikuttaa. Jääkö seuraavina vuosikymmeninä järvien rannalle satoja tyhjiä kesämökkejä rapistumaan, kun kukaan ei ehdi enää viettää viikkoja mökillä? Vuonna 2015 Suomen majoitusliikkeissä oli yli 6 miljoonaa kotimaista yöpymistä kesäkuukausina. Jäävätkö hotellit ja muut majoitukset tulevaisuudessa ulkomaisten turistien varaan? Nordean tutkimuksen mukaan suomalaisten kesälomaan käyttämä raha oli vuonna 2016 pienin kymmeneen vuoteen. Lomien kutistuminen ja työsuhteiden pirstaleisuus tuskin ainakaan kasvattavat tulevaisuuden lomailijoiden budjettia. Toisaalta, tutkimusten mukaan pitkä loma ei välttämättä virkistä paremmin kuin lyhyt. Tärkeintä olisi lomailla säännöllisesti vuoden mittaan. Vaarallisinta on olla lomailematta ollenkaan. Pätkätyöt voivat osoittautua myös siunaukseksi. Yhden työsuhteen loputtua ja seuraavaa odotellessa ehtii ehkä hengähtää edes hetken. Lue koko uutinen:

