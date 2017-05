Uutinen

Etelä-Saimaa: Koivun siitepölyä on nyt paljon ilmassa, varhaisimpien heinienkin kukinta käynnistymässä Koivun siitepölyä on nyt ilmassa runsaasti. Kukinta jatkuu ja siitepölymäärien odotetaan olevan enimmäkseen runsaita, tiedottaa Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutti. Lisäksi ilmassa on kuusen ja männyn siitepölyä. Suuri määrä havupuiden siitepölyä näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Varhaisimpien heinien kukinta on alkamassa lämpimimmillä kasvupaikoilla, instituutti kertoo. Lue koko uutinen:

