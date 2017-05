Uutinen

Etelä-Saimaa: Kohta lainehtii? — Yöksi on luvassa runsaita sateita Etelä-Karjalaan Ensi yön sateiden jälkeen on mahdollista, että metsäpalovaroitus poistuu Etelä-Karjalasta. Päivystävä meteorologi Kaisa Solin Ilmatieteen laitokselta ei voi luvata asiaa varmaksi, sillä metsäpaloindeksiä ei ennusteta. — Sadetta on ihan runsaasti tulossa, joten se on todennäköistä, hän sanoo. Metsäpalovaroitus on ollut Etelä-Karjalassa voimassa pari viikkoa yhteen menoon. Enimmillään vettä on Etelä-Karjalaan tulossa kymmenen milliä ennusteen mukaan. Jos se määrä vettä tulee, metsäpalovaroitus poistetaan aamulla kello kuuden aikaan. Kuuroja on luvassa vielä torstaina ja perjantaina. Lauantain valmistujaisjuhlia maakunnassa vietetään tämän hetken ennusteen mukaan melko poutaisessa ja pilvisessä sekä koleassa säässä. Lue koko uutinen:

