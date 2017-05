Uutinen

Etelä-Saimaa: Kajaanin Hokki valituksen sijaan konkurssiin, Imatran Ketterän odotus jatkuu Imatran Ketterän mahdollinen nousu jääkiekon Mestikseen on pykälän lähempänä kuin eilen. Ilman Mestis-lisenssiä jäänyt Kajaanin Hokki tiedotti tiistaina, että se hakeutuu oma-aloitteisesti konkurssiin. Hokki kertoi tiedotteessaan, että sillä on 309 000 euroa verovelkaa, 140 000 euroa velkaa Kajaanin kaupungille ja muita velkoja, joiden yhteissumma on noin 80 000 euroa. Seura ei siis valita jääkiekkoliiton lisenssikomitean viime viikon keskiviikkona tekemästä päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan. Imatran Ketterä ilmoitti jo viime viikolla olevansa valmis ottamaan Mestis-paikan vastaan, jos sitä sille tarjotaan. — Kovasti toivon ja uskon, että Mestis pelataan 12 joukkueella ja me olemme siinä mukana. Esityksen tekevät Mestis-joukkueet. Mitä heidän kanssaan olen jutellut, tahtotila on varmasti se 12 joukkuetta, Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen toteaa. Ketterä sijoittui keväällä Mestiksen karsintasarjassa kolmanneksi Iisalmen Peli-Karhujen ja Hokin jälkeen sekä voitti Suomi-sarjan. — Nyt jäämme odottamaan Jääkiekkoliiton yhteydenottoa. Vastaavissa tilanteissa aiemmin sarjapaikkaa on tarjottu seuraavalle jonossa olijalle. Olemme valmiina. Lue koko uutinen:

