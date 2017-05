Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaikki luottamuspaikat keskustan haltuun Luumäellä — Anne Marttila-Inkilä on uusi valtuuston puheenjohtaja Keskusta pitää tulevalla kaudella käsissään Luumäen kaikkia luottamushenkilöiden puheenjohtajapaikkoja. Keskustalla on hallussaan sekä kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston että kaikkien lautakuntien puheenjohtajuudet. Luumäen uuden kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi esitetään keskustan Anne Marttila-Inkilää. Kunnanhallituksen puheenjohtajaksi esitetään keskustan Antti Rämää, joka toimi kuluneen kauden nykyisen kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Keskusta on siis saamassa vahvan johdon kunnan luottamuspaikoissa, mikä myötäilee huhtikuun kuntavaalitulosta. Talous edellä tulevaan kauteen Anne Marttila-Inkilällä alkaa nyt neljäs kausi Luumäen kunnallispolitiikassa. Nyt päättyvällä kaudella hän oli mukana sekä kunnanvaltuustossa että kunnanhallituksessa. — Kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimin Luumäen etu mielessä. Pyrin kuuntelemaan erilaisia ja perusteltuja näkemyksiä, Marttila-Inkilä sanoo. Hänen mukaansa tulevalla valtuustokaudella tärkeimpiä eteentulevia asioita ovat Luumäen kunnan talouden tasapainottaminen ja kunnan elinvoiman lisääminen muun muassa uusien yritysten ja asukkaiden avulla. Metsäkallio ja Vuorinen ensimmäiset varapuheenjohtajat Kunnanvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Kari Metsäkalliota (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Saleniusta (sd.). Kunnanhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Juri Vuorista (kok.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Päivi Kärmeniemeä (sd.). Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaksi ehdotetaan Annikki Knaapia (kesk.), tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Rauno Vanhojaa (kesk.), sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Katriina Ovaskaa (kesk.), teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Markku Huopaista (kesk.) ja ympäristölautakunnan puheenjohtajaksi Jari Sairasta (kesk.). Lopullisesti luottamushenkilöesitykset vahvistaa 12. kesäkuuta kokoontuva uuden kauden aloittava Luumäen kunnanvaltuusto. Lue koko uutinen:

