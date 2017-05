Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran golfkentän seitsemännen väylän viheriö tuhottiin ruopimalla — lasku useita tuhansia euroja Imatran golfkentällä odotti maanantaiaamuna ikävä yllätys. Viheriö 7 oli tärvelty joko polkupyörällä tai mopolla edestakaisin ajelemalla. Nurmen pinta oli saatu rikki nähtävästi renkaita ruopimalla. Vahingonteko tapahtui joskus sunnuntai-illan kello 20 jälkeen. Tarkempi ajankohta ei ole tiedossa, kertoo Imatran golfin toimitusjohtaja Turkka Ollilainen. Ollilaisen mukaan aiheutettu vahinko taloudellisesti merkittävä. Pahimmassa tapauksessa viheriön pinnan uusiminen maksaa jopa noin 20 000 euroa. Tässä tapauksessa lasku voisi olla noin 5 000 euron luokkaa. Nurmi joudutaan mahdollisesti vaihtamaan, mikä on noin yhden päivän homma, Ollilainen kertoo. Hän uskoo, että viheriön turmelun taustalla on tietämättömyyttä ja ehkä tyhmyyttäkin. — Pojat on poikia, Ollilainen huokaa turhautuneena. Ehdoin tahdoin hän ei halua käydä esittämään korvausvaatimuksia, varsinkin jos kyse on alaikäisestä. — Toivoisin, että tekijä tai tekijät itse ilmoittautuisivat ja pyytäisivät anteeksi. Asia saataisiin ehkä sovittua viikon vapaaehtoisella työllä, Ollilainen miettii. Vihjepalkkiokaan ei ole poissuljettu tekijän selvittämiseksi, jos muu ei auta, hän jatkaa. Golfkentällä aiemmin tihutöitä tehnyt porukka saatiin kiinni saman tien, kun tieto 500 euron vihjepalkkiosta levisi julkisuuteen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/30/Imatran%20golfkent%C3%A4n%20seitsem%C3%A4nnen%20v%C3%A4yl%C3%A4n%20viheri%C3%B6%20tuhottiin%20ruopimalla%20%E2%80%94%20lasku%20useita%20tuhansia%20euroja/2017522311900/4