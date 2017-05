Uutinen

Etelä-Saimaa: Hyvästit rivitalokirjastolle — Mustolassa myynnissä kesäkuussa 5 771 kirjaa Lappeenrannan Mustolan kirjasto Pitkäkadulla on huomenna keskiviikkona auki viimeistä päivää. Syksyllä sen tilalle avautuu uusi kirjasto tulevan Pontuksen päiväkodin ja koulun yhteyteen. Kesän yli asukkaat saavat pärjätä ilman lähikirjastoa. — Lähiasukkaille toki harmi, että kirjasto lähtee tästä, mutta hyvä kuitenkin, että se ei kokonaan lähde alueelta, puntaroi Mustolassa maanantaina työskennellyt kirjastovirkailija Anni Malinen. Tilojen perään tuskin kukaan itkee. Kirjasto on toiminut rivitalokaksiossa, joka niukin naukin sopii kirjastolle. Makuuhuoneessa ovat lastenkirjat, olohuoneessa aikuisten. Asiakastietokone on erotettu sermillä keittiöstä. Lukutilaa ei ole. Rivitalo on kärsinyt myös kosteusvaurioista. Palvelujohtaja Leena Prihan mukaan niitä ei ole ollut kirjaston päässä, mutta silti kaikki kirjat myydään muuton yhteydessä. — Sisäilmatyöryhmältä on tullut tiukka määräys, että uuteen kirjastoon ei varmuuden vuoksi saa tuoda mitään vanhasta, Priha kertoo. Pontuksen päiväkodin yhteyteen kirjasto saa sille suunnitellut 100 neliön tilat. Hyvää on myös Prihan mukaan yhteistyökuvio, joka syntyy. — Kirjaston tärkein yhteistyökumppani on päiväkoti ja koulu, hän muistuttaa. Pontuksella myös aukioloajat laajenevat. Omatoimikirjastoa voi käyttää viikon jokaisena päivänä ja entistä pidempään, palvelua saa kolmena päivänä viikossa. — Odotamme, että uudessa kirjastossa asiakasmäärätkin lähtevät kasvuun, Priha kertoo. Vielä jokunen vuosi sitten aluekirjastoja oli Lappeenrannassa lopetusuhan alla. Ne suunnitelmat on nyt haudattu. Suuntana on nyt lisätä asiakkaiden omatoimisuutta. Kirjojen palautusautomaatti on jo Korvenkylässä. Pontuksen jälkeen seuraava tulee Voisalmeen ja Ylämaalle. Pääkirjastoon puolestaan rakennetaan paraikaa uutta lajittelevaa palautusautomaattia. Lue koko uutinen:

